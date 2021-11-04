東灣阿縣華裔議員陳煥瑛 被撞身亡 僑界震驚難過

陳煥瑛在東灣參政多年，口碑很好。（記者劉先進／攝影）

東灣阿拉米達縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）3日遛狗時，被人開車撞死，時年72歲。華埠 社區稱讚陳煥瑛為人正直、說到做到，做事有決斷和魄力。

遛狗時 過馬路遇車禍

3日上午8時許，陳煥瑛在阿拉米達市靠近海邊的Shoreline Drive和Grand Street過馬路，結果被一位女子開車撞到。當地是很多行人和騎自行車者鍛鍊的熱門場所。緊急救援人員在路邊發現了沒有反應的陳煥瑛，並將她送到高地醫院（Highland Hospital），她於下午2時30分被宣布死亡。

警方在一份聲明中說，撞到人的女子留在現場，並與調查人員合作，但沒有指明陳煥瑛是受害者。陳煥瑛辦公室證實，她就是受害者。

警方表示，碰撞的原因還沒有確定。在未來幾周，來自阿拉米達市警局、公共工程和交通規畫部門的工作人員，將對碰撞現場和調查的細節進行審查，以討論任何潛在的安全干預措施。陳煥瑛的愛犬Maggie在事故中倖存，目前正被精心照顧。

作為阿縣議員，陳煥瑛（右）很關心居民衛生健康。此前參加在屋崙競技場記者會，提及避免競技場疫苗注射點的提早關閉，讓更多居民接種疫苗。（記者劉先進/ 攝影）

陳煥瑛1994年當選為阿拉米達縣議員，2000年到2006年擔任加州眾議員，也是首位亞裔多數黨領袖。2010年，她再次當選為阿縣議員。

陳煥瑛辦公室主任布朗 （Dave Brown）表示，在陳煥瑛30年的公共服務生涯中，陳煥瑛一直是兒童、家庭、老年人可負擔住房和沒醫療保險市民的醫療保健的堅定倡導者。

陳煥瑛有2個子女，2個孫子女。她的家庭表示，非常感謝第一響應者和醫療服務者提供的服務。目前，家庭需要隱私。

前阿拉米達市議員、屋崙 華埠促進會籌委會主席莊錦鎮表示，陳煥瑛出事後7分鐘，他就得知此事。當時非常震驚，說不出話來，第一反應是，這不是真的。

關心華人 正直、有魄力

他形容陳煥瑛為人正直，服務社區，說到做到，很有魄力。他和陳煥瑛的先生都在阿拉米達市地區健康董事會工作，和陳煥瑛一家非常熟悉。陳煥瑛擔任阿縣議員時，指派他為阿縣人際關係任務代表，負責監督縣內就業、住房方面是否有歧視現象，關注就業、住房方面的公平。和其他政客不同，陳煥瑛為人說一不二，正派耿直，如果遇到錯誤的事情，也會想辦法指出，並去糾正。

此前，阿縣高地醫院護士因為疫情中的個人防護設施不足等原因罷工，對當地公立醫療系統產生衝擊，影響到病人權益。陳煥瑛研究發現問題後，說服其他幾個阿縣議員，將醫院10幾個董事全部罷免，換成一批新的董事，可見做事有決斷、有擔當。

「所有社區重大損失」

莊錦鎮說，陳煥瑛非常關心華人和其他社區的精神健康問題，想盡辦法，籌集撥款給相關單位機構，解決精神健康問題。陳煥瑛去世，不光是華人社區，也是阿縣及所有社區的重大損失。沒人能取代他，20年內不會有另一個陳煥瑛出現。

陳煥瑛此前參加社區活動。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，難以相信陳煥瑛不幸離世，非常悲痛。陳煥瑛積極服務社區，疫情發生後，還在想方設法幫助小企業渡過難關。他和陳煥瑛每周一都會溝通一次。2日，兩人還在討論，如何幫助華埠小企業適應「美國殘疾人士法案」（ADA）規定，避免捲入訴訟紛爭。

陳錫澎表示，華埠商會對陳煥瑛的表達最誠摯的哀悼。在過去的30年中，陳煥瑛堅持不懈的致力於滿足社區需求，提高居民在東灣的生活質量。她的去世，給阿縣議會和居民心靈，留下巨大空白。

台山同鄉會社區聯絡主任賴秀珍表示，聽到陳煥瑛不幸去世的消息，非常震驚，覺得難以置信。陳煥瑛的遇難，是東灣華人社區的最大損失。

賴秀珍和陳煥瑛從1980年代就是朋友，至今30多年，兩人的女兒在高中還是同學。在她印象中，陳煥瑛為人正直、重視家庭，關心社區。在她早年擔任學區委員時，陳煥瑛就幫她舉行籌款活動。

1989年，社區有一個寺廟想開一個廚房，以便做齋菜服務社區。但屋崙以商業廚房相關規定為理由，不允許開設廚房。經賴秀珍反映後，陳煥瑛積極溝通，幫助寺廟拿到廚房牌照，可見其工作細心、認真、關心社區。