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金山奧克蘭新規 私人土地允停露營車、建微型屋

記者劉先進／屋崙報導
屋崙此前開放停車場，供遊民露營車停放。新規則允許私人土地建微型屋、停露營車。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙此前開放停車場，供遊民露營車停放。新規則允許私人土地建微型屋、停露營車。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙（Oakland，也譯奧克蘭）市議會2日下午通過一項新法規，允許居民合法地將露營車（RVs）和帶輪子的微型屋（tiny homes）停在私人土地上，以緩解屋崙住房和遊民危機。值得注意的是，停放在私人土地上的上述房子，將受到租金管理規定，也就是說，業主不能出租後隨意漲租。

根據新的政策，露營車和微型屋可被停放在所有允許住房的私人土地上，但不能停在城市街道和州所擁有的土地上。此次新政策由市長薛麗比、議員卡爾布（Dan Kalb）和盛滔（Sheng Thao）提出。

屋崙遊民猛增 35%住車上

從2017年到2019年，屋崙遊民人口猛增47%，達到4071人。市政府工作人員說，這個數字在疫情期間有所增加。不少遊民在高速路橋底、路邊安營紮寨。2019年的數據顯示，在車內居住的人口在兩年內激增131%，總共有1430人住在車中。車輛居住者占屋崙遊民人口的35%。

屋崙此舉希望刺激業主，利用私人土地出租房屋，創造性地增加住房供應，緩解危機。

過去10年，灣區建設成本上升了119%。對於收入在中位數的家庭來說，灣區72%的房子難以負擔。對於賺取最低薪資的人來說，灣區所有的房子都負擔不起。建造一個單位的住房需要60多萬元。

利用私人土地停放露營車，或是建造微型屋，成本更為實惠，每個微型屋的價格為7500元，可在1小時內安裝或拆卸，雖然結構簡陋，但有可折疊床鋪及供應電力、沐浴等。

市長薛麗比稱讚議會批准的法規，是歷史性的先例，為屋崙人創造更多住房負擔能力和保障。她在聲明中表示，當天的法規，意味著屋崙在解決住房危機方面是一個全國性的領導者。法規更新了分區和建築法規，以促進靈活性和創新，包括讓私人財產上的安全露營車和小房子合法化。

有望創數百欣住屋 租金更便宜

市議員卡爾布表示，隨著新法規的變化，預計未來數年將產生數百個住房單位，但也很難預測數字。他說，至關重要的是，要提供更多選擇來創造新住房，這些住房可能比現在屋崙市面上的房屋更為實惠。

本報查詢Zumper網站的租金報告顯示，疫情之後，隨著經濟活動增加，萎靡不振的灣區租金又有上漲趨勢。10月屋崙一房住宅平均月租金為2000元，和去年持平，排名全國第九高。兩房住宅平均月租金是2650元，比去年同期上漲4%。預計露營車和微型屋的租金，將比一般租屋價格便宜許多。

屋崙規定，露營車和微型屋必須符合州和地方的居住標準，結構良好，有暖氣、電力和24小時的飲用水。還必須提供廁所和洗澡設施。

屋崙新規將放寬對模塊化住房計畫的高度限制，允許每層樓增加一呎的高度。薛麗比之前也曾透露，參觀模塊化建房公司Factory OS得知，該公司可以用常規建築房屋一半的時間完工，成本只有常規房屋的70%。

灣區住房危機越來越嚴重。
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屋崙 租金 灣區

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