經濟學家趙岡92歲辭世 女兒憶慈父好人緣、充滿毅力

2017年，趙岡與陳鍾毅將其所有紅學著作以及稀有中文善本書籍，捐贈給舊金山大學。（家屬提供）

著名經濟學家、紅樓夢學家，參與開創台灣 中華經濟研究院的趙岡（Kang Chao）教授，上個月在加州 灣區離世，享壽92歲。

他的兩名女兒趙冬妮（Tonia）與趙康妮（Constance）也都居住在灣區。二人接受採訪時，追憶了父親生前的點滴，形容慈父充滿愛心，毅力堅強，同時也是一個構建社區的和平使者。

趙岡生於1929年，在清華大學和台灣大學完成學業之後，赴美留學深造。當時他和妻子陳鍾毅（Jessica Chung-yee Chen）乘坐貨輪40天，途經舊金山之後抵達加州中谷的士德頓（Stockton），開始了美國的生活。

1955年3月，趙岡與陳鍾毅的結婚照。（家屬提供）

在密西根大學獲得經濟學博士學位之後，趙岡開始了教職生涯，在多地都有擔任教職。他主要在威斯康辛大學（麥迪遜，Madison）教書研究，於1990年代末退休 ，隨後搬往南灣聖荷西居住了20多年。2017年，年近90的趙岡和妻子搬去了東灣普萊桑頓（Pleasanton）的退休社區居住。陳鍾毅於2020年11月過世，而不到一年之後，趙岡也辭世。

趙冬妮與趙康妮兩姊妹都在麥迪遜長大。姊姊趙冬妮說，小時候自己感覺到經常從一個校園搬去另一個校園居住。她回憶父親就是一直都在潛心學習、研究，發展學術學問。母親也是一個非凡的伴侶。她認為父母二人毅力堅強，排除了許多的困難。她在他們的身上學到了「承諾」（commitment）的意義。

趙康妮回憶父親充滿愛心的一生。她說父親特別熱愛小動物，因此家中也都會領養小狗。在外面對於大自然中的許多動植物，父親也都充滿愛心，盡可能地呵護。兩姊妹說，父親不是一個「虎爸」，雖然母親會希望她們成為博士、醫師等，但是歸根結底還是希望她們能夠成為更優秀的人。

2018年11月，趙岡夫婦與女兒、女婿以及外孫們三代同堂合影。（家屬提供）

此外，父母在社區中的好人緣，也令兩名女兒難以忘記。趙冬妮說，自己家中經常會有四面八方來的客人，像是中國來的紅樓夢學者、經濟學系的教職人員、或者是學校裡的研究生，父母都會熱情招待他們。母親更是做得一手好菜，尤其是北方口味的中餐料理，令學校裡的人都讚不絕口。女兒們回憶，父親就算去到了東灣的退休社區居住，依然在社區裡廣交朋友，是一個構建社區的和平使者。

在趙岡晚年的最後一段時間中，他與華人牧師Daniel Wang時常溝通相處。Daniel Wang說，趙岡代表了中國最好的那一代人，不光是一流的學問，還有言行舉止。這些都令他懷念。

雖然斯人已逝，但是趙岡和陳鍾毅對於女兒的影響依然深遠。趙冬妮感慨地說，至今都能夠感受到父母對她的指引，自己心中能夠聽得到。