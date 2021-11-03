重返辦公首日 金山市府大樓冷清 商家盼人潮回流

舊金山市府雇員1日開始重返辦公室。（Getty Images）

經過一年多居家工作 後，舊金山 市府員工11月1日終於開始重返市府大樓上班。

1日上午飄著毛毛細雨，舊金山市府大樓周邊十分安靜，似乎和平時沒有兩樣。事實上，這是舊金山重要的一日，因為所有市府雇員必須開始每周至少回辦公室工作兩天，而且必須都已接種新冠疫苗 。

截至1日，高達98%的舊金山市府公務員已接種新冠疫苗，尚未接種疫苗的員工只剩不到1000人。這個情況讓部分市府員工對重返辦公室上班感到放心。

市府員工雷西（Damien Lacy）說：「我贊成強制接種疫苗，我們必須小心，我對此沒有任何疑慮。」

在疫情期間，成千上萬的舊金山必要性市府雇員一直留在職場工作，包括公車司機、街道清潔員和護士，但市長布里德（London Breed）目前只要求那些在工作上較有彈性的雇員每周需至少回辦公室兩天。

舊金山希望私人企業能效法市府這項舉措，也要求他們的員工每周至少能回辦公室工作幾天，以增加市中心的人流。不過，舊金山市中心1日並未見到立即的效果。

Philz Coffee經理亞若（Aaron Arrell）表示，他們為可能增加的顧客準備了比平時更多的糕點和其他商品，但他們預期的並未發生。不過，亞若並不擔心。他表示，附近的加大哈斯汀法學院（UC Hastings College of the Law）今年初恢復面授課程一個月後，學生和教職員才開始固定到店裡來買咖啡。

Hayes Valley麵包店經理貝利（Mark Bailey）表示，他們1日的生意也不忙碌，他認為現在還很難說市府員工回來上班後是否能為他們帶來更多生意，但他希望隨著時間會有改善。貝利說：「我們現在的生意已經比一個月前好一些了。」

為了鼓勵更多人回到市中心，市長布里德花費數百萬元雇用社區大使在中市場街、聯合廣場、金融區、漁人碼頭和華埠維持治安，負責提供一般性協助和報告危險和緊急情況。

舊金山水利局（Public Utilities Commission）發言人卡斯塔瑪（Alison Kastama）指出，疫情爆發前，水利局大樓通常有900人上班，過去幾個月來只有150人進出，但1日有約600人回到辦公室。