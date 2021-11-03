新冠傳染率止跌 灣區9縣重回橙級與紅級

由於新冠病例數目明顯停止下降，全灣區病毒傳播率重回CDC橙級與紅級。（美聯社）

數據顯示，灣區 九縣新冠病毒傳播率已全數重回聯邦疾病防治中心（CDC）的橙色與紅色等級，包括之前已宣布進入黃色（中度）等級的舊金山和馬連縣。

因為符合灣區八縣共同制定的標準，馬連縣1日才正式放寬公共室內口罩 強制令，這項放寬措施不太可能馬上取消。馬連縣衛生局局長威利斯（Matt Willis）上周曾說過，如果只有病例增加，是不會決定恢復口罩強制令的。相反地，他比較關心住院人數。馬連縣截至10月29日的住院人數是過去四個月來最低。

舊金山上周才進入黃級，2日旋即被還原為「顯著傳播」的橙級。

根據灣區八縣一市的協議，縣市可解除室內口罩令的指標為：一、居民疫苗 接種率至少為80%，或5到11歲兒童的疫苗獲聯邦緊急使用授權滿8周後；二、傳播率必須至少連續三周符合CDC的黃級（中度）標準（取決於確診率和陽性檢測率）；三、住院率維持在低點。

目前，阿拉米達縣、康曲柯士達縣、舊金山和蘇諾瑪縣已放寬部分口罩強制令，允許已完成疫苗接種者在特定公共室內場所可以不戴口罩，但進入零售商店、餐廳和酒吧仍必須戴口罩。灣區唯一沒有實施室內口罩強制令的只有蘇拉諾縣。

最近幾周，灣區大部分縣市的每日新增病例率皆為每10萬人中不到10例，是自7月中旬以來、delta變種病毒成為加州主要傳播病毒後的新低。聖他克拉拉縣和馬連縣於9月24日最先穩定降至這個病例率，蘇拉諾縣在10月16日最後達成。灣區現在的平均每日新增病例率為8.2例，遠低於加州的14.34例。

數據顯示，灣區新增病例率已明顯停止下降，進入「高原期」，這讓人擔心，隨著旅遊假期到來和愈來愈多人因天氣變冷走入室內，病例是否會再一次激增。

舊金山加大流行病學家陳子平（Peter Chin-Hong）認為，在民眾假期間可能前往病毒傳播率較高的地區旅遊、疫苗提供的免疫力逐漸消退、流感季節的到來等因素下，新增病例數目可能會上升。

但是，陳子平說：「我不認為這次的『高原期』會導致出現我們去年冬天看到的病例激增。隨著5到11歲兒童的疫苗被批准使用，社區免疫力將獲得提高。」