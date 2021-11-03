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金山灣區捕蟹季再延後 感恩節恐無蟹可吃

編譯組／灣區2日電
加州漁獵局宣布延後灣區商業捕蟹季，民眾感恩節恐怕無蟹可吃。（美聯社）
加州漁獵局宣布延後灣區商業捕蟹季，民眾感恩節恐怕無蟹可吃。（美聯社）

灣區商業捕蟹季今年再度被延後，民眾感恩節可能又沒有螃蟹可吃。

加州漁獵局（Department of Fish and Wildlife）1日宣布，為了保護瀕臨絕種的鯨魚和海龜不被捕蟹網困住，北從蘇諾瑪蒙多西諾海岸線（Sonoma-Mendocino line），南到蒙特瑞縣羅佩茲角（Lopez Point）的捕蟹活動不會在11月15日啟動，但羅佩茲角以南地區不受限制。漁獵局表示，會評估狀況再決定捕蟹季是否可以在11月22日開始。

博德加灣（Bodega Bay）漁民奧格（Dick Ogg）表示，加州南部地區沒有太多螃蟹可捕，灣區捕蟹季延後將使民眾在感恩節期間沒有螃蟹可吃。

除了商業捕蟹季延後，一般民眾也不得在同一地區使用捕蟹網捕蟹，但可以使用圈套（snare）和軟網（hoop net）。

漁獵局局長邦漢（Charlton Bonham）發表聲明說：「為了保護鯨魚和海龜，這是我們首次對休閒捕蟹活動採取和商業捕蟹活動類似的措施。我們了解，做出這些改變需要時間，我們感謝所有珍惜休閒捕魚機會的加州人。」

延後捕蟹季是為了保護海洋瀕臨絕種動物，特別是太平洋棱皮龜（Pacific leatherback sea turtle）和座頭鯨（humpback whale）。太平洋棱皮龜和座頭鯨近年在捕蟹區停留的時間變長，牠們通常會在早春時回來。

10月18日和19日的空拍調查發現，蘇諾瑪蒙多西諾海岸線到半月灣（Half Moon Bay）之間的捕魚區還有約48隻座頭鯨，半月灣和雷耶斯角（Point Reyes）海域也發現了至少四隻棱皮龜，由漁民、環保人士和其他利益關係人組成的團體因此建議漁獵局延後商業捕蟹季。

不過，同樣身為這個團體成員的奧格認為，無限期延後捕蟹季讓漁民無所適從，漁船需要漁民準備好漁具待命出發，但是，「最困難的是我們不知道還要等多久才能出發」。

加州 灣區

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