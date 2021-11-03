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南灣2處遊民所改建通過 華人憂心：難過到說不出話

記者王子涵／聖荷西報導
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）
聖他克拉拉市議會全票通過Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。（會議截圖）

2日，聖他克拉拉縣議會全票通过了「家居鑰匙」計畫中，Crestview Hotel和Bella Vista Inn的收購和改建計畫。由於對當地治安問題的擔心，南灣各地居民近日收集到了超過2100個簽名，抗議遊民收容所的改建計畫。在得知計畫被通過後，居民格蕾絲表示：「難過的說不出話來。」

Crestview Hotel共有61間客房，Bella Vista Inn共有64間客房。聖縣將花費「家居鑰匙」撥款中的3300萬元購買這兩所旅館，並將其改建為遊民收容所。

9月，加州州長紐森（Gov. Newsom）宣佈將投入經費27.5億元，擴大加州「家居鑰匙」計畫。這項計畫將通過政府購買、改造旅館、酒店、公寓樓、小房屋等，來為遊民解決住宿問題。

9月底，聖縣政府宣佈在接下來的八個月裡，在山景城、桑尼維爾、聖荷西、聖他克拉拉市建造超過800個經濟適用房和多處遊民收容所。

到明年1月，聖縣將擁有這兩所酒店的所有權，並預計在一年內迎來第一批住客。

建造遊民收容所對於當地社區治安的衝擊一直是「家居鑰匙」計畫無法迴避的難題。根據聖他克拉拉縣政府最新的調查結果，遊民群體中35%有酗酒和濫用藥物問題，33%患有應激綜合症、42%患有心理疾病。首批計畫改造的旅館均位於核心居民區，其中Crestview Hotel更是位於山景城與桑尼維爾交界處的商業街中，周邊不到半哩的範圍內有五家學校。

當地華裔居民劉女士表示，若今後出現治安事件，很有可能出現兩市警察「兩不管」的尷尬境地。

華人議員李洲晓（Otto Lee）在會議上表示，他收到至少400封信件、郵件和電話反對遊民收容所在當地社區的落成。他表示，收容所會對入住遊民進行嚴格的背景調查，不會有諸如販毒者的混入。

他表示，收容所內部以及周圍會設置監控攝像頭，不會對當地的社區帶來治安壓力。

旅館 加州 警察

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