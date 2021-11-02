與州政府談判破裂 舊金山恐祭更嚴格節水措施

與州政府用水談判破裂，舊金山可能採取嚴格節水措施。圖為供水河流之一的聖荷昆河。(美聯社)

近三年來，加州 部分最大用水戶包括舊金山 等持續與州府談判，確定他們可自聖荷昆河(San Joaquin River)與其支流獲取多少水量。但日前談判破裂，州監管機構告訴舊金山與其他農業用水機構，他們在用水方面所做的讓步不足。這表示州府可能將開始直接監管河流抽水，會嚴重擠壓用水戶，勢必會引起抗爭。

舊金山約有85%水資源來自圖奧勒米河(Tuolumne River)與優勝美地國家公園周邊河流，其為聖荷昆河流域最大河流之一。加州自然資源局長克勞芙特(Wade Crowfoot)表示，許多年過去了，需要改變河流環境以提供條件，不僅為了魚類，也為了下游仰賴供水的社區。

這項衝突源自於2018年加州水資源控制委員會提出的計畫，目標是拯救陷入困境的沙加緬度─聖荷昆河三角洲與其他供水河流，由於長期缺乏淡水，造成水道被汙染、濕地與野生動物被破壞，包括加州珍貴鮭魚。

根據計畫，圖奧勒米河、默塞德(Merced)與斯坦尼斯勞斯河(Stanislaus rivers)40%自然流水量不能在流量高峰時流進水道，只為城市與農場留下60%用水。但由於舊金山與聖荷昆河谷的五大灌溉區反對計畫條款，州監管機構與各方合作制定「自願協議」取代該計畫。以城市雨水區提出替代方案，希望透過改善魚類通道與恢復原生棲息地來恢復河流。但在環保組織與漁民參與之下，認為這些方案仍不足。

管理舊金山與其他灣區 供水的舊金山公用事業委員會官員表示，不樂見加州重新監管。根據預估，當水資源越來越緊張時，灣區居民與企業可能被迫做出重大犧牲。官員指出，如同1987-1992年那樣的嚴重乾旱，可能導致水資源減少多達40%，水費可能上漲17%。

然而，環保與漁業組織對舊金山公用事業委員會預估提出質疑，認為其誇大數字以引起更多人反對計畫施行。批評人士表示，城市應節約用水並尋找新水源，而非犧牲魚類與野生動物自河流取水。