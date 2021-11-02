巴洛阿圖再傳臥軌自殺 死者為華生 有多年憂鬱症病史

巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人。根據調查顯示，事發上周二靠近Charleston Road的鐵道上，死者為22歲的華裔男子Tone Yao Lee（李東堯，音譯），李東堯畢業於明星高中甘恩高中（ Gunn High School），有多年的憂鬱症病史。

依據當地媒體巴洛阿圖郵報的報導，李東堯是2017年甘恩高中畢業，後來就讀於聖他克拉拉大學（ Santa Clara University）。

甘恩高中過去一度曾連續發生多宗學生與校友的自殺事件，當時許多人都試圖尋找原因，生活與升學 的壓力被認為是其中之一。光是2009年到2015年，就有9人自殺身亡。

李東堯2016年時曾在甘恩高中校園報寫文章，當中就在回憶一年內有三位朋友因為自殺而過世。他在文章中稱「我不好（I'm not OK），找人幫助的重要性。」

李東堯出生於新加坡 ，在灣區長大，曾到中國、法國、加拿大旅遊，並且曾到瓜地馬拉與墨西哥 作志工，幫忙蓋房與刷漆。依照過往的自我介紹顯示，他有一隻三條腿名為庫柏（Cooper）的狗，喜歡運動電玩、喜劇電視等。

研究：心理及學校問題 青少年自殺主因

巴洛阿圖過去曾發生多宗青少年的自殺事件，聯邦疾病管制局 (CDC) 2016年時啟動一項流行病學研究，研究調查青少年自殺集群（youth suicide clusters）。依據聯邦疾病管制局研究結果，心理健康問題、近期遇上生命危機（recent crises），以及在學校發生的問題（problems at school），是聖他克拉拉縣232名青少年自殺的主要因素。

聯邦疾病管制局的研究顯示，46%的受害者有心理健康問題。最常見的心理健康問題是憂鬱、焦慮，以及躁鬱問題。在232個案例中，53.7%的人在過去兩周內經歷了重大危機。此外，與女性青年相比，男性青年自已報告有心理健康問題或主動尋求幫助的可能性要小得多，但自殺率卻更高。

當時的資料指出，巴洛阿圖青少年自殺率是全國平均的四倍多，其中一些青少年還是在高中附近的鐵軌上結束自己的生命。CDC發現，曾考慮過自殺的高中生中，其實有一些共同特徵，例如這些人更有可能在上個月缺課、過去曾遭受霸凌、酗酒或吸毒，或被認定為男同性戀、女同性戀或雙性戀。