屋崙首個遊民微型屋啟用 有床電衛浴 解決住房危機

屋崙首個大規模的微型遊民項目湖景村（Lakeview Village）1日啟用。（記者劉先進／攝影）

屋崙 首個大規模的微型屋（Tiny Home）遊民項目湖景村（Lakeview Village）1日啟用，屋崙市議員勵琪( Nikki Fortunato Bas )和多個社區領袖參加啟用儀式。村內最多容納65個遊民，居民將在本月初陸續搬入居住。

微型屋1小時安裝 成本7500元

灣區住房危機愈演愈烈，屋崙目前有4000多個遊民，在東灣最多。屋崙近年來實施多種類型的遊民解決方案。庇護 所、可負擔房等建築或維護成本較高，動輒數十萬元，且需要數年建成。而微型屋更加實惠，每個微型屋的價格為7500元，雖然結構簡陋，但有床鋪水電等供應。

屋崙市議員勵琪表示，當天的活動是個機會，讓鄰居、企業主、宗教領袖和其他人看到遊民的庇護所。隨著營地在鄰里間出現，緊張局勢經常爆發。社區之間的夥伴關係很關鍵。（記者劉先進 ／攝影）

湖景村微型屋位於東12街和第二大道（Second Avenue）的一塊空置的公共土地上，旁邊就有遊民扎營，遊民有優先居住權。微型屋整體為白色，每個屋供單人居住，有電力供暖、飲用水和淋浴功能，門窗可以鎖上，保護隱私和安全，還有煙霧探測器、滅火器、一氧化碳監測器，以及一張折疊式床鋪。

勵琪的資料說，這些微型屋是一種低負擔但高質量的住房解決方案，只需不到1個小時的時間就可以組裝或拆卸，以便用最少的工具進行搬遷和重新使用。微型屋的設施是目前屋崙許多其他緊急住房選擇所不具備的。

屋崙計畫在11月晚些時候，在第三街和佩拉爾塔街（Peralta street）推出另一個可容納約40人的微型屋村。

提供藥物濫用、就業 培訓服務

湖景村微型屋村中的居民，可獲得以創傷為導向和減少傷害的服務，包括健康和保健服務，如身體、心理健康和藥物濫用服務。經濟穩定服務，如信用修復、犯罪記錄清除和就業培訓。住房導航服務，有工作人員會協助住戶申請，以及逐步設定目標和個案管理，以幫助入住永久住房。

勵琪表示，住房是一項人權。所有屋崙人，特別是占屋崙遊民社區70%的非裔居民，必須有機會獲得有尊嚴的、負擔得起的住所。湖景村將大大提升市第二區遊民生活條件，同時創造性地利用公共土地進行公益活動，以解決遊民和住房可負擔性的危機。

勵琪表示，當天的活動是個機會，讓鄰居、企業主、宗教領袖和其他人看到遊民的庇護所。隨著營地在鄰里間出現，緊張局勢經常爆發，社區之間的夥伴關係是關鍵。

市政府臨時遊民問題管理員西蒙斯（LaTonda Simmons）說，如果一個居民不想搬進湖景村，在市政府關閉旁邊的營地之前，此人將會在其他地方得到庇護。

湖景村還將成立一個由遊民和非遊民居民組成的社區委員會，以加強社區聯繫。委員會將為湖景村制定行為準則，並致力於不同的項目，包括村內的美化工作。

非營利機構東灣住房聯盟（Housing Consortium of the East Bay）將管理湖景村社區，並提供心理健康、藥物濫用幫助和住房導航服務。該聯盟湖景村項目經理科克勒姆（Kevin Cockerham）說，住房導航員團隊和援助人員期待著與即將入住的居民建立強大的、相互信任的關係。「我們準備提供整體服務，旨在尊重每個人的經歷和需求，同時為居民創造安全、和平、健康和穩定的環境，以實現永久住房。」

微型屋所在的空地，原本有發展商Lakehouse Commons獲批造兩層樓房屋，共361戶，包括108戶可負擔房。如果發展商能獲得足夠的項目融資，且市議會對相關協議進行額外修改，工程可能明年動工。