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阻止小偷「太冒險」聖荷西入店行竊更猖狂

編譯組／舊金山灣區電
聖荷西零售商不會冒險阻止偷竊者，致使店內行竊日益猖狂。（取自美聯社）
聖荷西零售商不會冒險阻止偷竊者，致使店內行竊日益猖狂。（取自美聯社）

在TJ Maxx購物時，聖荷西居民王安（音譯，Ann Wang）女士看著一名入店行竊者，厚顏無恥地走出商店，卻沒有人試圖阻止他。 她在Nextdoor社區帖子中寫道：「這家夥走到一個放錢包的貨架前，拿起四五個錢包，走出TJ Maxx，跳進車裡，和他的同夥飛馳而去。只有我和另外一個人目睹了這一幕。」

入店行竊在全加州範圍內變得越來越猖獗，聖荷西也未能幸免。這一增長趨勢，直接歸因於選民在2014年通過的第47號提案，該立法將所有低於950美元的盜竊行為從重罪重新分類為輕罪。在過去的一年裡， 「拿了就跑」的行為已變得明目張膽。

隨著入店行竊的非刑事化，為了避免危及顧客和雇員的安全，零售業和警方對盜竊行為進行逮捕變得鮮見少聞。在聖荷西一家大型零售商工作的卡斯塔內達（Angie Castaneda）表示，現在每天至少有兩到四起偷盜，而當她剛開始工作時，可能每周只看到一到兩例。

聖荷西警察局發言人卡馬里羅（Christian Camarillo）表示，企業首先必須在進行逮捕和/或發出傳票之前，願意進行指控，以證明是盜竊行為的受害者。

零售商 禁員工追捕偷竊者

但許多零售商為此類竊盜制定了政策，禁止員工追捕商店偷竊者。今年7月，舊金山一家Rite Aid的一名員工，在試圖阻止兩名商店偷竊者時被槍殺。

除了安全問題之外，在店內與涉嫌偷竊者對峙可能還會引來其他麻煩。如果店員或防損團隊不能確認有人在偷東西，他們就會有被控告對無辜購物者進行種族偵防的風險。2018年，在被攔截和搜查後，一名黑人婦女指控南聖荷西Westfield Oakridge購物中心的Macy百貨，對她進行了種族偵防。

曾是防損員的帕多克（April Paddock）說，她在培訓中大量涉及到種族偵防問題，稱這是商家不鼓勵員工指控顧客偷竊的首要原因。

Ross等其他零售商也有防損團隊，但公司政策禁止員工參與媒體采訪。Westfield Oakridge購物中心的Target公司的眾多保安人員也被要求不能討論入店行竊問題。

聖荷西當地居民到處可見偷竊者大膽地走出如Marshalls、Home Depot和CVS等商店，商店擔心入店行竊者的報復而拒絕采取行動，因此幾乎無法阻止盜竊行為的發生。帕多克稱，在聖荷西，一些人在入店行竊方面實在是膽大包天無所顧忌。

聖荷西 零售商 工作

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