大勝雷霆 勇士登頂西區榜首 格林賽大讚新吹罰規則

柯瑞上場得到20分，他歡迎比賽吹罰規則的變化。（記者劉先進／攝影）

金州勇士 30日晚以103比82大勝奧克荷馬市雷霆，戰績五勝一負，重新登頂西區榜首。柯瑞 16中7得到20分5籃板6助攻1抄截，維金斯14分，普爾14分，新秀庫明加（Jonathan Kuminga）賽季首次登場拿到3分。

勇士上半場多次聯防，限制後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和吉迪（Josh Giddey）的突破投籃。在勇士防守下，重建中的青年禁衛軍雷霆命中率只有35.8%。勇士上場主場輸給孟菲斯灰熊，有23次失誤，導致對手得到22分，本場勇士減少失誤，只有16次。

上半場只得5分後，柯瑞在第三節的前2分多鐘內入帳9分。在三節還剩9分47秒時，他的第三個三分，將領先優勢擴大到20分。

柯瑞第四節穩坐板凳，沒再上場。這是他連續第四場末節未得分。教頭柯爾打趣說，應該交易柯瑞。

格林本場8中6，三分線內6中5，得到14分11籃板8助攻，柯瑞表示，格林知道雷霆之前和球隊對陣如何防守，他將有空位投籃，有很多機會上籃。他在首節毫不猶豫的進了三分。當他看到空位就抓住機會得分。這種多米諾骨牌效應對球隊來說作用很大。在弧頂的比賽區域，如果不投射，就要上籃。當他在籃下完成進攻時，防守方須做出反應，陣型被拉扯。格林就可以為其他人創造機會。

本賽季，NBA 採取新的犯規吹罰規則，重點打擊幾類動作，包括進攻者以非正常角度撞向、靠向防守球員，或偏離進攻路線側向或往後靠著防守球員。多個善於造犯規的球員，罰球數大減。籃網球星哈登（James Harden）上賽季場均7.3次罰球，本賽季降低到5.7次。老鷹後衛楊恩（Trae Young）上賽季場均8.7次罰球，本賽季降到4.3次。

格林說，在沒有這些狗屎一樣吹罰情況下，看籃球比賽令人滿意。「對不起，我不應該在採訪中罵人。我可以說，在沒有那些糟糕吹罰的情況下，看比賽多麼令人滿意。球員比賽中作弊，抓住防守者手臂，得到犯規。今年我真的很喜歡看籃球。我曾經有點不愛看NBA，比賽（因為吹罰）大幅波動，有太多假摔，有人騙犯規。」

他表示，球員們正在感受規則變化，因為不再有球員做這種垃圾動作，來試圖製造犯規。

柯瑞也讚同吹罰的改變。他說，看比賽的觀感更好。作為球員，曾知道只有一個選擇，那就是不顧一切地製造犯規，這種過分的比賽已經少了。「在對陣波特蘭拓荒者的首場季前賽中，我有一次試圖製造犯規（沒成功）。當你擺脫了造犯規的衝動，就會想想，還有什麼其他的進攻選擇。在大多數情況下，過去10個吹罰中，有9個都是反面的（造犯規），沒什麼好理由。可能有一些吹罰仍處於灰色地帶。但這對比賽來說是很好的。我知道很多球迷都很喜歡，有防守意識的球員也喜歡這種改變。」