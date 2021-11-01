目標2024行人零死亡 舊金山7路段擬限速減至20哩
基於新出爐加州法規，舊金山市府計畫從明年元月起，將市區交通最繁忙的七個路段最高時速限制從每小時25哩調降到每小時20哩，顯示出舊金山市府積極爭取於2024年，將行人車禍死亡次數減低至零的決心。
加州州長紐森不到一個月前簽署通過AB 43法案，舊金山市交通局立刻採取行動。根據AB 43法案最新版本，合格減速街道包括商業區與車禍傷亡最頻繁街道等。可是有關車禍傷亡頻繁街道減速，市府必須等到2024年6月之後才能執行。舊金山市府交通局目前仍在修訂有關合格減速街道規定。
舊金山交通局推出合格交通減速街道路，全屬商業區範圍。
包括以下七路段：
1、米慎區Valencia街從Cesar Chavez到Market路段
2、24街從Diamond街到San Bruno大道路段
3、Haight 街從Stanyan街到Steiner路段
4、Polk 街從Filbert街到Sutter街路段
5、Fillmore 街從Chestnut街到McAllister 街路段
6、San Bruno大道從Silver大道到Paul大道路段
7、Ocean大道從Geneva大道到19大道路段
舊金山市府交通官員過去年間積極倡導降低最高時速規定，認為時速降低，路上行人安全將取得更多保障。交通局官員指出，研究顯示，只要將最高時速降低五哩，行人車禍存活率將大為提高。
然而由於加州州府有關最高時速規定，一般根據各不同道路的平均車速所制定。因此包括舊金山市在內，一些希望降低市區行車速度的市府過去很難如願以償。
一般加州城市市區時速限制於每小時25哩。許多倡導者希望將時速減低到每小時20哩。舊金山已在田德隆（Tenderloin ）社區採行20哩時速規定。
舊金山市府同時計畫將降低時速範圍擴充到其他社區包括漁人碼頭、華埠、市場街以南地區 (South of Market)、米慎灣 (Mission Bay) ，以及舊金山金融區 (Financial District) 。交通局發言人加藤 (Erica Kato) 表示，上述社區中部分街道已屬合格減速，交通局目前積極爭取讓更多街道能取得合格減速資格。
舊金山市府推出「零願景」(Zero Vision) 目標，改善行人與單車騎士的安全，希望於三年內全面消除行人車禍死亡事件。然這個夢想面臨極大挑戰。2020年雖然新冠疫情籠罩，仍有30名行人死於車禍。而2019年舊金山因車禍死亡的行人只有29名。
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