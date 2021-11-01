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華裔影人拍「蛇頭」 聚焦亞裔女性堅韌故事

記者李晗 / 舊金山報導
灣區影人楊明燊（左二）、梁志輝（右二）出席「蛇頭」影片的舊金山首映式座談。（記者李晗 / 攝影）
灣區影人楊明燊（左二）、梁志輝（右二）出席「蛇頭」影片的舊金山首映式座談。（記者李晗 / 攝影）

近年來美國湧現不少亞裔主題的電影，無論是紙醉金迷的「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians），還是超級英雄影片「尚氣」（Shang Chi），都獲得全球矚目。

但是也有華裔影人「另闢蹊徑」，將鏡頭聚焦在華人偷渡（human trafficking）的故事上，揭開一個不為人知的地下華人世界。

舊金山長大的華裔影人梁志輝（Evan Jackson Leong），與南灣長大的華裔影人華裔電影人楊明燊（Brian Yang）等合作多年，推出了影片「蛇頭」（Snakehead），並且在舊金山舉行了首映儀式。

蛇頭、人蛇集團等詞彙，都是在人口偷渡、人口販賣行業中的常用語，指的就是負責經營、操控非法移民活動的人。梁志輝表示，自己在準備這部影片中，做了很多的研究調查，去了解「蛇頭」。他也提及了知名的紐約著名的蛇頭萍姐（鄭翠萍，Sister Ping）的故事。

「蛇頭」講述的就是發生在紐約唐人街（華埠）的偷渡故事。片中一名華裔女性偷渡來紐約尋親，同時展開了在紐約華埠地下非法世界裡的求生存、與紐約「蛇頭」較量的故事。

片中主演以華裔女性為主，包括女演員張舒雅（Shuya Chang）以及華裔的日本女星武玉（Jade Wu）。知名飆車電影系列「玩命關頭」（Fast & Furious）的亞裔男星姜成镐（Sung Kang）也有參演，飾演蛇頭的兒子。

「蛇頭」的兩位關鍵的主角均是女性，這樣的女性主導的設置與其他多部全亞裔陣容的影片不同。而且兩名女性角色都是性格剛烈堅強、充滿「殺氣」的亞裔女性形象。梁志輝強調，自己一直想要講述一些堅韌不拔的亞裔女性的故事。

影片的籌備經歷一波三折。一開始知名華裔女性劉玉玲（Lucy Liu）確認加盟。但是後來經費一直不足，所以劉玉玲也就無奈退出。隨後在多部亞裔影片出爐獲得票房大賣，不少資方看到了亞裔主題電影的前景，因此投資這部影片，最終「蛇頭」才得以成形。至於偷渡這樣一個敏感的話題，梁志輝說希望大家能夠看到，偷渡的人都有各自的理由。

這部影片已經在多個電影節中參展，包括舊金山的亞美電影節（CAAMFest）、多倫多電影節等。未來兩周該片會在舊金山的Vogue Theater播映。

華裔 亞裔 電影

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