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國畫、書法、篆刻…灣區藝術家聯展登場 華埠復甦熱身

記者李怡／舊金山報導
華裔藝術家作品聯展引無數遊客到訪華埠。（記者李怡／攝影）
華裔藝術家作品聯展引無數遊客到訪華埠。（記者李怡／攝影）

10月30日，在華埠都板街舉辦的舊金山灣區藝術家作品聯展拉開了序幕。美化華埠行動委員會董事李殿邦介紹，此次「群星耀華埠—金山灣區藝術家作品聯展」，是藝術家參與推動華埠經濟復甦的熱身活動。在不久以後，會組織華裔藝術家不間斷的，每個周六周日在華埠舉行藝術展覽，一方面為舊金山華埠藝術家搭建更多展示自己作品的平台，傳播中華文化，另方面也是希望用藝術的力量振興華埠。

藝術家代表致開幕詞。（記者李怡／攝影）
藝術家代表致開幕詞。（記者李怡／攝影）

藝術聯展從上午11時30分展至下午3時，30、31日為期兩天舉行。本次「群星耀華埠—金山灣區藝術家作品聯展」有10餘位畫家的180幅作品參展。作品範圍包含了國畫、書法、篆刻等作品，以及來自舊金山攝影聯盟SFPA的多幅攝影作品。據李殿邦介紹，之後還會引入華埠歷史文化外展計畫，吸引音樂、茶藝、花道、美食、視覺等藝術家參與，會陸續舉辦像「藝術驛站」、「華埠寫生」、華埠藝術周等項目，繁榮華埠文化藝術的同時，讓藝術成為振興華埠的新動力。

中華總會館總董朱汝湛、美化華埠行動委員會董事李殿邦、潮商基金會理事長林志斯、舊金山攝影師聯盟主席董旭東、市議員佩斯金、地檢長博徹思、藝術總監李敏雄、潘育川，著名嶺南畫派導師簡國藩，畫家雷祖舜、陳福初，新動力文化傳播謝植明、張格，新銳時尚攝影師Zabrina Deng、攝影製作人Joanne Chan等，出席了開幕活動。

市府官員和社區領袖出席。（記者李怡／攝影）
市府官員和社區領袖出席。（記者李怡／攝影）

董旭東說道，想通過這次在藝術聯展中展出的多幅攝影作品，給予對因受疫情影響的居民和社區以鼓勵，傳遞更多的希望給人們，只要心懷希望，生活就會充滿生機。

聯展藝術總監李敏雄表示，此次展覽準備了三個月，展覽開幕當天雖然下起了小雨，但參展藝術家和僑界領袖、政要等都滿懷熱情參。他說，因考慮到展覽是在雨季進行，今次每幅展出的作品都做了防水處理，為了藝術家們反哺華埠，不想錯過任意一個可以做好的細節。

華埠 攝影 舊金山

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