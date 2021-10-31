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陰雨擋不住遊人熱情 哈囉餵同樂日 華埠熱鬧滾滾

記者李怡／舊金山報導
哈囉餵同樂日活動吸引眾多市民重返華埠。（記者李怡／攝影）
哈囉餵同樂日活動吸引眾多市民重返華埠。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠「第7屆華埠哈囉餵同樂日」街會，30日上午11時在天后廟街開幕。活動為期兩天，分別在30、31日上午11時30分至下午3時。本屆同樂街會由華埠社區青年中心、華埠商人協會、美化華埠行動委員會、華埠訪客中心共同舉辦。街會開幕式當天，細雨霏霏，但是擋不住市民和遊人的熱情，現場十分熱鬧，讓人感受到了疫情之前的華埠的活力與興旺。

社區青年中心行政總監溫靜婷、中華總會館總董朱汝湛、美化華埠行動委員會行政主任勞微笑、董事李殿邦、市議員佩金斯、地檢長博徹思以及華埠警局警長和領袖們到場出席慶祝。

出席華埠哈囉餵同樂日的政要、僑領和各界嘉賓。（記者李怡／攝影）
出席華埠哈囉餵同樂日的政要、僑領和各界嘉賓。（記者李怡／攝影）

華埠哈囉餵同樂日現場節目豐富，醒獅是華埠文娛活動必不可少的表演，活靈活現的毛絨獅子走到人群中互動時，受到了現場小朋友和家長的喜愛，把開幕式的氣氛推向了高潮。街會現場還特別安排繪畫老師現場教繪畫，此外還為家庭親子互動設置了節日場景拍照、南瓜地圖尋寶、小小團隊對壘遊戲，以及海報設計、塗鴉、有獎遊戲等競賽項目。所有在現場參與遊戲的家庭或個人，均有機會贏取25元到100元的獎金。當天還派發消費折扣券，到華埠40多家餐飲店消費獲得優惠。

中華總會館總董朱汝湛表示，人興旺財富才會旺，看到這麼多遊客重返華埠，感到無比的欣喜，也很高興與華埠訪客中心、社區青年中心、Be Chiantown等社區組織緊密合作，持續舉辦不同主題的社區活動，為步行街增添活力與色彩，起到了與民同樂、共促經濟的目的。

華埠許多活動，都是由社區組織緊密合作共同舉辦，不僅發揚了社區組織間的合作精神，也起到互動互補的目的，在後疫情時代，大家一起合作，為重振華埠經濟，恢復往日繁榮努力。

從現場可以看到，哈囉餵同樂日街會吸引來了各族裔的，許多是一家人一起玩互動遊戲，拍照留念，體現了舊金山華埠多元化和兼容並包的特色。

華埠 疫情 舊金山

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