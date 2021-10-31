以「家庭義務」為由 紐森取消出席英國氣候峰會

加州州長紐森突然取消前往英國參加聯合國氣候變遷大會。（美聯社）

以「家庭義務」為理由，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）29日突然取消前往英國蘇格蘭參加一年一度的聯合國氣候變遷 大會（United Nations Climate Change Conference）。

紐森辦公室發言人麥蘭（Erin Mellon）表示，紐森將改為透過網路參加這場會議，但麥蘭拒絕回答紐森改變計畫的詳細原因。

紐森已要求副州長庫納拉基斯（Eleni Kounalakis）代替他率代表團前往蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）參加會議。庫納拉基斯接受美聯社訪問時表示，她28日和紐森談話時，已感受到紐森有意要求她前往。

紐森有四名年齡從5歲到12歲的子女，庫納拉基斯說：「州長的子女都還很年幼，我們應該予以體諒，尤其是去過他家的人。」庫納拉基斯自己有兩個已成年的兒子。

將參加這場大會的加州民主黨參議員赫茲柏格（Bob Hertzberg）表示，他覺得紐森對於無法前往應該會非常失望。赫茲柏格說：「他熱中這個議題，非常關心這個議題，這個行程對他而言意義重大，我確定他其實非常想去。」

紐森向來主張必須對氣候變遷問題採取果斷的行動。上個月，紐森在視察加州最近發生的野火造成的嚴重破壞時說：「我已經對否認氣候變遷者完全失去耐性，他們的觀點與現實完全不一致。」

自1960年代首次立法限制車輛排放廢氣以來，加州一直是全球氣候問題的領導者。在川普執政時期，加州一共對聯邦政府提出100多項關於環保議題的訴訟。

紐森還試圖透過實施一系列積極的行政命令進一步擴大加州的影響力，如果這些行政命令能在漫長和具爭議性的立法過程中倖存，將有機會從根本上改變人們的生活方式。

加州眾議會議長倫登（Anthony Rendon）認為，紐森不親自出席這項氣候大會，會對加州的影響力產生一定程度的影響。不過，倫登也表示，紐森不需要一定得出現在蘇格蘭，才能成為氣候變遷問題的領導人。

這趟蘇格蘭之行是紐森擔任州長後最重要的國際行程，因為它提供了紐森一個可以凸顯他的議題、呼籲他國跟隨加州作法的全球平台。

不過，南加大公共政策傳播學教授傑夫（Sherry Bebitch Jeffe）表示，取消此行不太可能在政治上對紐森造成傷害。

傑夫說：「假設他家中發生了一些需要他留下的事，但他仍按照計畫出國，將可能對他產生負面影響。」