柏克萊加大報告：金山沿海霧氣 起霧頻率減少33%

柏克萊加大研究印證，氣候變遷令舊金山地標性雲霧減少。 （美聯社）

隨著氣候變暖，越來越多的科學證據表明，舊金山 人心愛的但也是經常被抱怨的地標性沿海霧氣，正在減少。

柏克萊加大 綜合生物學教授道森（Todd Dawson）研究了沿海觀察站和機場的歷史霧氣記錄，發現自20世紀初以來，起霧頻率減少了33%。

「我們真的在擾亂氣候系統」，道森說，「改變了空氣循環的方式，這意味著我們人類的行為方式改變著自然現象，如霧的形成和持續時間，都隨之不同。

道森發現，現在霧季一般開始的時間較晚，結束的時間較早，每天的起霧時數也在急劇下降。他說：「我們每天基本上失去了三個小時的霧氣。」

然而，霧的消失不僅僅是對舊金山地標的威脅，也是一個生態問題。沿海霧氣通常被稱為大自然的空調，在調節溫度和支持北加州 的水文系統方面發揮著關鍵作用。它在夏季為古老的紅杉樹澆灌水分，為養育大馬哈魚的溪流補水，並作為森林、葡萄園和農業的重要供水和溫度調節器。「它確實是對加州沿海生態系統的一個額外的水分補貼」，道森說。

當溫暖、潮濕的空氣在太平洋的寒冷上升氣流上移動並達到所謂的露點，也就是水蒸氣飽和的溫度時，加州的海岸霧就形成了。但是，隨著海洋變暖，形成霧的機會就會減少。

然而並不是每個人都相信氣候變化是沿海霧氣退去的罪魁禍首。美國地質調查局的項目官員和太平洋霧項目的成員托雷格羅薩（Alicia Torregrosa）說：「霧是一種極其複雜的現象」， 她說：「在太陽輻射增加的情況下會發生什麽，仍然是一個非常開放的問題。」

托雷格羅薩說，需要更多的研究來提供關於沿海霧氣變化行為的明確答案，即使在正常情況下，天氣預報員也很難預測。她說：「我們知道的越多，不知道的也越多」。

加大教授丹費爾南德斯（Daniel Fernandez）指出，霧氣周期每年都會有很大的變化。「建模者並不完全相信它將增加或減少」，費爾南德斯說，當綜合起所有化學或生物方面的因素，霧是自成體系的一個小宇宙。