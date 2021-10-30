灣區2050計畫 耗資1.4兆改善住房、交通4大問題

為解決灣區住房和平等問題，官員提出1.4兆元的「灣區2050計畫」。（Getty Images）

為了讓灣區 成為國際性模範平等都會，民選官員批准了一項為期30年、耗資1.4兆元的計畫，即「灣區2050計畫」（Plan Bay Area 2050）。

大都會 交通委員會（Metropolitan Transportation Commission）執行董事麥米蘭（Therese McMillan）上周說：「我們了解這個問題的規模有多大，以及處理這個問題的難度，但我們不想只畫出一幅美好的圖畫，而是提出一個我們必須實現的願景。」

「灣區2050計畫」提出35項改善灣區生活品質的策略，這35項策略分為住房、交通、環境和經濟四大類，每項策略都註明了所需的成本，例如，永久保護現在的可負擔住房需要2370億元資金。但官員承認，在許多情況下，「新收入來源尚未確定」。

從2018年開始著手制定的「灣區2050計畫」，預估灣區2050年的人口會從現在的780萬成長到1030萬，就業 機會會增加近140萬個達到540萬個。這兩項預測數據都因為新冠疫情略微做出下調。

這項計畫2013年和2017年的舊版本著重在住房、就業、交通三方面，鑑於疫情造成社會和經濟動盪，這次的版本增加了平等。計畫強調：「為了改善灣區現有和未來居民的生活，平等是我們的首要重點。」

計畫指出，因為意識到光是增加住房或就業機會並不能消除對幾世代少數族裔居民造成的傷害，例如政府和企業幾十年來一直實施「紅線」政策（redlining），拒絕貸款給想在特定地區購屋的家庭，阻止了這些家庭累積財富。因此，計畫認為，「政府和私人機構未來必須努力確保改善這些群體的生活」。

這項計畫需要龐大的資金，而且多項策略在現行的法規下是不被允許的，但它假設州政府會為它掃除障礙。

這項計畫需要的最大一筆資金，是提供所有灣區家庭每月500元基本收入以改善經濟能力的2050億元，加州目前僅有少數地區進行基本收入實驗計畫。

此外，官員建議，在灣區可以乘坐公共交通工具取代開車的道路上，對駕駛人收取每哩通行費，此舉可增加公共交通計畫的收入，從理論上來說，也可以減少人們開車。大都會交通委員會政府關係經理隆恩（Rebecca Long）指出，其他都會地區也在呼籲制定這類計畫，而且這個計畫也符合加州減少溫室氣體排放的要求。

在增加住房方面，柏克萊市長阿雷金（Jesse Arreguin）說：「州政府給了我們一個數字，我們必須決定這個數字要用在何處。」阿雷金表示，這是只批准興建高級房屋的城市消除經濟隔離現象的一種方式。

無論這項計畫聽起來有多雄心勃勃，灣區官員表示，它的目的是希望對本地的發展產生持久的影響。

麥米蘭說：「這是我們在這條漫長的道路上邁出的第一步，我們不希望它只是一個想法，而是一個可以實現的計畫。」