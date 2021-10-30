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FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

兒童疫苗疑解惑 金山市府舉辦粵語線上論壇

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山市府將在下周三舉行粵語的線上論壇，解答兒童新冠疫苗的疑問。（衛生局海報）
舊金山市府將在下周三舉行粵語的線上論壇，解答兒童新冠疫苗的疑問。（衛生局海報）

隨著兒童疫苗即將獲批，舊金山市府衛生局即將在下周舉行粵語線上社區論壇，向民眾解答兒童疫苗的相關疑惑。

時間是11月3日（周三）晚上7時30分，民眾可以通過Zoom註冊來參加，註冊網址是：https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zZ0mnaKuQ3altUFnL6kVmQ。此外民眾也可以通過SFGov TV的YouTube頻道以及臉書Facebook頻道觀看。

衛生局亞太裔事務經理吳毅指出，家長可以根據小孩子的醫療健保計畫來安排疫苗接種。如果沒有健保計畫，舊金山許多的疫苗點也可以提供疫苗。他說，舊金山市府現在和各個醫療機構都有合作打疫苗計畫，民眾平均步行10至15分鐘就可以找到接種點。

部分兒童也可以選擇在學校的接種點接種。舊金山已經有在四個不同學校設置了接種點，而且因應兒童疫苗即將獲批的情況，這些校園接種點也會延續開放到年底。預計每個校園疫苗站每天能夠為200至300名學生接種。

四個站點包括灣景區的Malcolm X Academy School，外米慎區的Balboa高中，列治文區的McCoppin小學，以及日落區的Sunset小學。地址詳細信息可見聯合學區網站：https://www.sfusd.edu/announcements/2021-10-21-vaccination-clinics-sfusd-schools

此外，本周末就是萬聖節，吳毅表示可以舉行派糖（Trick or treat）的活動，但是呼籲民眾盡量選擇戶外的地方，在有需要的地方佩戴口罩，過一個開心、安全的萬聖節。

疫苗 舊金山 健保

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