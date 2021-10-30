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FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

5-11歲最快11月3日接種 灣區多縣超前部署

編譯組／灣區29日電
供5到11歲兒童使用的新冠疫苗29日獲FDA批准緊急使用權，灣區部分地區家長可開始為子女預約接種時間。（美聯社）
供5到11歲兒童使用的新冠疫苗29日獲FDA批准緊急使用權，灣區部分地區家長可開始為子女預約接種時間。（美聯社）

5到11歲兒童的輝瑞（Pfizer）新冠疫苗29日獲美國食品藥物管理局（FDA）批准緊急使用權，最快11月3日可開打。以下是關於灣區各縣衛生局和醫療單位將如何進行5到11歲兒童疫苗接種工作的訊息。

灣區各縣衛生官員鼓勵家長先直接聯絡子女的小兒科醫師，但有些縣市較為積極，例如聖他克拉拉縣27日就召開記者會宣布，他們會在11月3日或4日收到供5到11歲兒童使用的疫苗，家長從10月28日起就可以透過網站sccfreevax.org預約。南灣密爾比達（Milpitas）也在臉書網頁上宣布，會在11月7日為年滿5歲的兒童開辦接種門診，無需預約。

舊金山已在四所學校設置了接種站，每日可提供250劑疫苗。由於預期在聯邦授權後，疫苗的需求量會很大，舊金山計畫採預約制。

阿拉米達縣衛生局已決定與教育單位合作，在學校設置接種站，將優先考慮九個低疫苗接種率的地區。從11月中旬起，阿縣運作的接種站將可在周末服務較年幼的兒童。

同樣地，蘇諾瑪縣衛生局也正在與教育單位協商在學校設置接種站，將以確診率較高、接種率較低、英語為第二語言學生較多的地區為優先，這些接種站也提供當地居民隨到隨打的服務。

蘇拉諾縣表示，在加州衛生廳公布關於5到11歲兒童的疫苗指南後，無論是否有預約，家長都可以帶子女到縣疫苗門診接種疫苗。蘇拉諾縣還會前往學校、教堂和社區中心舉行快閃接種門診。

馬連縣表示，若要在他們的公共衛生診所接種疫苗，最終可能要透過MyTurn網站來預約。馬連縣計畫透過學校向家長宣傳這項消息，讓家長知道什麼地點和時間最適合他們。聖拉菲（San Rafael）的Northgate Mall也會設立一個接種站，為年幼兒童注射疫苗。

聖馬刁縣的縣立診所將接受兒童疫苗接種預約。

此外，灣區各地的主要藥房和醫療服務單位也將提供接種服務。CVS和Walgreens的發言人表示，他們正在等待聯邦疾病防治中心（CDC）的正式批准，目前尚無家長何時可以開始預約接種的詳細訊息，同時，部分藥房可能不會提供這項服務。

凱瑟醫院（Kaiser Permanente）表示，他們預計會在11月第一周收到第一批新冠疫苗，家長應該可以從下個月初開始透過網路預約。

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