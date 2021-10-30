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FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

兒童疫苗將啟動 金山醫療專家：利大於弊

記者李晗 / 舊金山報導
白幹榮醫師表示，FDA在利與弊兩邊都考慮了之後，投票認為兒童疫苗「利大於弊」。（視頻截圖）
白幹榮醫師表示，FDA在利與弊兩邊都考慮了之後，投票認為兒童疫苗「利大於弊」。（視頻截圖）

面向5至11歲兒童的新冠疫苗預計即將獲得批准，有舊金山的醫療專家也援引聯邦政府的指引，表示兒童打疫苗針「利大於弊」，力證疫苗的有效性。

疫苗的許可審批需要經過層層關卡，包括聯邦食品藥品監管局（FDA）以及聯邦疾控中心（CDC）。目前輝瑞（Pfizer）疫苗初步獲得FDA的許可，CDC也將會在下周討論，外界預計如無意外CDC也會開出許可綠燈。

舊金山華埠衛生局執行局長白幹榮醫師表示，FDA在利與弊兩邊都考慮了之後，投票決定應該打，也就是認為「利大於弊」。但是打疫苗針也有隱憂，因為許多家長都會問，是不是所有小朋友都要打？白醫師說，基本上而言疫苗是有效的，打了疫苗之後感染就不會有重症，因此學生就可以回學校上課，回到正常的社會活動中。如果沒能回學校上課，對於小孩子的身心、學業有很大影響。

另一個隱憂則是心肌炎。白醫師表示，這些擔心是可以理解的，但是真正因為疫苗而患上心肌炎機率很小，不過也要考慮。他指出，心肌炎的問題發生在極少數的情況之下，主要集中在30歲以下的男性。他相信CDC也會在11月初討論這些民眾心中的隱憂問題。

他列出數據表示，疫情之後，美國5至11歲的兒童之中已經有190萬人感染，占全美該年齡段兒童數量的9%。其中有8300多兒童因為新冠而住院，94人因為新冠而喪生。因此新冠病毒也是導致小朋友死亡的「十大死因」之一。

至於兒童的接種劑量，也和成人有所不同。面對5至11歲兒童的輝瑞疫苗，雖然也是打兩針，但是打的劑量是成年人的三分之一。而常見的副作用也是會產生疼痛，疲倦等，但主要都是中等、輕微的副作用。白醫師指出，已經有3000個參與疫苗實驗的小朋友接種了疫苗，但是都沒有心肌炎或者嚴重的副作用反應。

同時他指出，其實CDC也都會繼續監測兒童疫苗的接種情況。如果出現較大問題，像是此前嬌生（J&J）疫苗一樣，CDC也會立即下令停止接種、展開調查。

疫苗 CDC FDA

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