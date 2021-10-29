灣區阿縣11月起口罩令鬆綁 校園、餐館仍需戴罩

阿拉米達縣28日表示，將允許完全接種疫苗的人在有限的室內環境中摘下口罩。圖為華埠促進會一次會議，與會者都戴著口罩。（記者劉先進 ／攝影）

阿拉米達縣政府28日表示，將允許完全接種疫苗 的人在有限的室內環境中摘下口罩 ，從11月1日（下周一）開始，在辦公室、健身 房、教堂和其他經常有人群聚集的室內場所，只要所有人都接種了疫苗，並且沒有人出現新冠症狀，就可以摘下口罩。

孩子們在學校必須繼續戴口罩。另外，酒吧、餐館和商店中的每個人都必須繼續戴口罩，直到阿縣達到反映低病例數和高疫苗接種率的標準。阿縣的新規，與舊金山，康曲柯士達縣、蘇諾瑪縣等地類似。

阿縣衛生局總監莫斯醫師（Dr. Nicholas Moss）在一份聲明中說，允許接種疫苗的人在這些有限的、受控的環境中摘掉口罩，風險較低。接種疫苗的人也可以選擇繼續戴口罩。

阿拉米達縣近72%的居民已全面接種疫苗。新冠住院人數已降至89人，低於8月份的238人。平均病例率已降至每天約10萬分之7，低於8月下旬、夏季高峰時每天10萬分之30。相比之下，6月份的低谷是每天約10萬分之2。

莫斯表示，期待著有一天可以安全的取消所有口罩要求。為了幫助阿拉米達縣達到這個目標，強烈鼓勵每一個符合條件、未接種疫苗的人儘快接種。如果是65歲及以上的市民，或由於其他健康和因素而導致嚴重疾病的風險增加，或在其他方面符合條件，請接種加強針。