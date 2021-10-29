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5-11歲最快下周可接種 灣區公衛官員鼓勵打疫苗

記者李怡 / 舊金山報導
9歲的 Nico和6歲的妹妹 Sofia 在史丹福大學參加了輝瑞針對學齡兒童的疫苗試驗。（美聯社）
9歲的 Nico和6歲的妹妹 Sofia 在史丹福大學參加了輝瑞針對學齡兒童的疫苗試驗。（美聯社）

聯邦諮詢小組日前發出消息稱，建議5至11歲的兒童接種輝瑞疫苗，最早可以在下周開始接種 。

聯邦食品和藥物管理局（FDA）通常會同意專家組的建議，預計該機構將授予該年齡段兒童疫苗的緊急授權。諮詢委員會的投票結果為17票贊成，1人棄權，無人反對。疾病控制與預防中心將在下周二和周三的會議上討論此事。假設CDC建議接種疫苗，衛生提供者可以在下周四或周五開始為孩子們注射疫苗。

兒童將接受兩次注射, 每次劑量是成人劑量的三分之一，間隔三周。這意味著立即接種第一針的孩子可以在感恩節之前獲得部分保護，並在冬季假期之前完全接種疫苗。

「COVID-19」是一種疫苗可預防的疾病，在過去一年中，它是該年齡段兒童的第八大殺手」，疫苗和相關生物製品諮詢委員會成員阿曼達·科恩 (Amanda Cohn) 博士說。 「使用這種疫苗將防止死亡，防止（重症監護）入院，並防止兒童出現重大的長期不良後果。」

小組被要求就疫苗接種的好處是否大於風險進行投票。委員會成員指出，對於這個年齡段的人來說，這是特別微妙的問題。與青少年和成人相比，12歲以下的兒童患嚴重疾病並最終因 COVID 住院的可能性更小，即使疫苗的副作用很罕見，家長也可能還是會擔心出現嚴重副作用的風險。

也有委員會成員對推薦授權表示保留，稱他們不相信所有5至11歲的兒童都需要立即接種疫苗。一些成員表示，投票批准，是希望處於COVID-19高危風險或其父母擔心的兒童能夠獲得疫苗接種。

灣區，許多兒科醫生和公共衛生官員對疫苗的潛在授權更加熱情，他們希望盡快開始注射。在26日的馬連縣議會會會議上，縣衛生官員馬特威利斯博士表示，他希望在授權後的一個月內為75%的5至11歲兒童接種一劑疫苗。

疫苗 投票 灣區

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