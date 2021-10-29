2煉油廠因暴風雨暫關閉 灣區油價恐再創新高

暴風雨可能讓灣區油價再創新高。(Getty Images)

灣區 上周末創紀錄暴風雨，可能讓灣區油價 再創新高。根據彭博社報導，強大氣流系統導致水災、樹木傾倒、數十萬戶家庭停電，也中斷灣區兩家煉油廠的營運。

兩家中斷營運的煉油廠分別為位在瑪蒂尼茲(Martinez)的「PBF Energy Inc.」及列治文(Richmond)煉油廠「雪佛龍公司」(Chevron Corp.)。

雪佛龍公司26日表示，正積極處理善後事宜，在處理故障的恢復過程，發生間歇性燃燒，公司緊急因應以盡量減少並停止燃燒。同時與監管機構合作，謹慎監測空氣質量，目前為低於健康標準，大部分地區空氣質量也低於鄰近社區檢測限制層級。

兩家因暴風雨而中斷營運的煉油廠，加上先前已計畫進行維護的瓦雷羅能源公司(Valero Energy Corp.)班尼西亞地區(Benicia)煉油廠也暫時關閉，可能導致價格已高的油價，再更進一步上漲。

根據「美國汽車協會」(AAA)數據，舊金山市26日一加侖普通無鉛汽油的平均價格為4.73元，比一個月前上漲0.17元，僅比該市2012年10月創下的歷史新高油價低1美分。屋崙與聖荷西目前的平均油價也接近創紀錄新高、每加侖4.64元。兩個城市的最高紀錄油價是於9年前的4.68元。協會將加州列為全美油價最高的州，每加侖普通無鉛汽油的平均價格為4.55元。相較之下，全國平均油價為3.39元。

因暴風雨而導致地方煉油廠營運中斷，引發民眾擔憂，是否會促動油價再度上漲，因為市場面臨在供應緊張情況下的需求增加。然而，專家表示，考慮石油 價格時，必須兼顧許多因素。美國汽車協會北加州發言人維茲奎斯(Aldo Vazquez)指出，還有許多因素可能抵銷油價上漲，取決於供應狀況與煉油廠關閉時間將有多長。

總的來說，持續高漲油價，被歸咎於隨著經濟自疫情低潮復甦，石油資源供需狀況不佳而造成。維茲奎斯表示，油價總體來看仍持續上漲，因為原油價格已接近每天高於80元。今年秋天的需求量增加，但供應緊繃。協會指出，只要原油價格持續高價，消費者將支付更多油錢。