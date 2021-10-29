舊金山啟動新氣候恢復計畫

布里德說，舊金山氣候恢復計畫，使整個城市及居民對高溫和惡劣的氣候有應對空間。（記者李怡／攝影）

舊金山 啟動新的氣候恢復計畫。協調減緩和適應氣候變化，並確保舊金山對氣候變化的威脅更具彈性。舊金山市長布里德28日啟動了「舊金山氣候」計畫（ClimateSF）。這是由市長辦公室和舊金資本規畫辦公室等多機構共同努力的結果，旨在指導舊金山的氣候恢復工作 。

市府指出，ClimateSF將重要的合作夥伴機構聚集在一起，共同製定目標，並就整個城市的氣候適應能力規畫、政策和指導採取集體行動，從當地決策者和城市工作人員到社區領袖、老年人、青年、家庭和居民。重點關注種族和社會公平、健康社區、公正過渡、與自然的聯繫和創新。

展望未來，ClimateSF將專注於幾個關鍵的可交付成果。這些可交付成果包括：制定有效的立法和宣傳戰略、利用全市氣候彈性框架建立共享資本規畫、資金和融資策略、設置全市基準並維護公共儀表板以顯示進度、制定多風險和多資產資本規畫指南、升級和協調城市法規和標準。

「舊金山市一直是減少溫室氣體排放和應對氣候變化的領導者，最近的事件表明我們需要做更多的事情。極端炎熱、空氣質量差、海平面上升、洪水 和乾旱正在影響所有舊金山人」，布里德說，「至關重要的是，舊金山市必須消除和隔離排放，同時還要防範當前和未來的氣候危機。隨著 ClimateSF的推出，我們不僅在加快行動，而且還成為保護居民、社區和資產免受現在和未來氣候變化影響的全球典範。」

舊金山地方政府在減少溫室氣體排放和創造可持續性的未來方面可以發揮重要作用。具體的目標是到2030年將排放量比1990年的水平減少61%，並到2040年實現淨零排放。

除了上面列出的部門之外，ClimateSF的合作夥伴還包括舊金山市交通局、公共工程部和公共衛生部。它們提供的服務可能會受到氣候變化的嚴重影響。ClimateSF倡導氣候復原力的願景，並簡化城市響應，以為子孫後代建立一個公平、安全和健康的舊金山。

在ClimateSF的領導下，各部門共同開展了多項全市恢復計畫，包括海平面上升資本規畫指導、災害和氣候恢復計畫、海平面上升脆弱性和後果評估，以及Islais Creek東南部機動性和適應戰略。此外，舊金山市還支持重要的改造項目，例如位於70號碼頭、金銀島和巨人隊體育場停車場的項目。ClimateSF團隊還監督熱量和空氣質量恢復項目等一系列工作，這是一項跨部門的工作，旨在確定中長期政策解決方案，使整個城市及居民對高溫和惡劣的氣候有應對空間。