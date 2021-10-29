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金山灣區3大機場年末機票 恐難重現去年破底價

冬季假期機票 不可能重現去年破底價

編譯組／灣區28日電
旅遊網站預測，灣區三大機場今年冬季假期的飛機票價將高於去年。（Getty Images）
旅遊網站預測，灣區三大機場今年冬季假期的飛機票價將高於去年。（Getty Images）

旅遊網站預測，今年冬季假期從灣區三大機場起飛的飛機票價將會恢復到接近2019年的水準，不太可能像去年一樣有破紀錄的低票價，但不至於出現疫前的擁擠人潮。

旅遊網站Hopper指出，2019年12月灣區三大機場的旅客流量有724萬人次，預測今年12月的旅客流量約在450萬人次上下。隨著新冠疫苗接種率的上升，今年旅遊需求也不斷增加，這部分在美國國內航班票價反彈上升中已反映出來。

根據Hopper的數據，聖誕節當周從舊金山機場起飛的國內來回機票目前平均票價為354元，高於去年的308元，但低於2019年的439元。屋崙機場目前為421元，2019年為489元。聖荷西機場目前為442元，2019年為475元。

在實際旅客流量方面，Hopper經濟學家達莫多蘭（Adit Damodoran）表示，目前仍難以預估今年的旅客流量，以及可以為灣區機場帶來多少好處，但搜尋假期航班的需求增加的速度和2019年一樣快，意味今年的假期旅遊會比去年更接近疫前的狀況。

達莫多蘭說：「灣區目前的假期旅遊趨勢十分接近2019年，尤其是舊金山，無論是票價還是需求。」

鑑於今年勞工節長周末機場旅客流量是去年的兩倍以上，灣區三大機場表示，對即將到來的假期感到樂觀，認為搭機旅客人數會大增，同時，部分航空公司也已經恢復疫情期間停飛的航班。

舊金山機場發言人表示，為了因應這個假期將增加的人潮，航空公司已增加了航班班次。例如，聯合航空（United Airlines）12月安排了超過3500個國內班次，約為2019年12月的91%，是疫情爆發以來最多。

由於國際旅行在疫情期間大量減少，身為連接太平洋兩岸最大的門戶之一，舊金山機場在疫情期間流失的旅客人數比美國其他前50大機場要多。隨著國際旅遊限制的放寬，美國將允許來自中國和印度等33個國家已完全接種疫苗的旅客入境，國際旅遊的需求將會增加。

機場 灣區 疫情

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