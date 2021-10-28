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莫德納CEO：6-11歲兒童 聖誕節前有望打到疫苗

加州學校口罩強制令 可能維持到明年

編譯組／綜合27日電
加州學校口罩強製令可能會持續到2022年。（美聯社）
加州學校口罩強製令可能會持續到2022年。（美聯社）

加州公共衛生官員27日表示，學校的室內口罩要求可能會保持到2022年。但隨著越來越多的學生接種COVID-19疫苗，該強製令可能會被修改。

關於加州疫苗接種工作簡報會中，加州衛生福利廳長加利（Mark Ghaly）和州流行病學家潘靄（Erica Pan）博士說，他們預計COVID病例和傳播率仍將像一年前一樣在整個秋季和冬季波動，但程度較輕。因為全州86.8%合格人口已經至少接種了一劑疫苗。 此外，5-11歲兒童的疫苗接種在下周晚些時候才有可能獲得聯邦和州監管機構的緊急授權。

加州學校如何快速實現學生的高接種率只是時間問題，因為州長紐森（Gavin Newsom ）10月1日宣布，一旦聯邦全面批準學齡兒童的COVID-19疫苗，加州將把這種疫苗加入到親臨上學學生所必須接種的疫苗清單中。

目前，只有輝瑞/BNT疫苗獲得了聯邦的全面批準，而且只適用於16歲及以上的人。12-15歲的兒童在緊急授權下仍有資格。

紐森在本月早些時候宣布這一要求時說，將在聯邦食品和藥物管理局（FDA）完全批準該疫苗後的學期開始時生效，估計這可能是2022年1月1日或7月1日。

加利說後者似乎更有可能，並表示「這不是一個入學要求，而是對在校園裏親自參加教育活動的要求」。

加利指出，流感季節的開始是延續保護措施的另一個原因，稱與去年的情況一樣，由於冬季天氣變冷和即將到來的聖誕假期，人們會聚集在室內，這可能會再次給該州一些地區的醫療保健系統帶來壓力，特別是在沒有全州範圍內的居家令和口罩強製令的情況下，今年的流感病毒株變得更加普遍之際。

雖然加州的七天平均COVID-19陽性測試率僅為1.9%，但27略高，為2.2%。這表明可能出現平緩期，甚至開始出現病例上升。

加利和潘靄都鼓勵尚未接種的居民同時接種COVID-19疫苗和流感疫苗，這兩種疫苗在同一次預約中可以安全接種。兩位官員也敦促完全接種的居民在符合條件的情況下接受COVID-19補強型疫苗。關於如何獲得COVID-19和流感疫苗的信息，可以瀏覽https://myturn.ca.gov

流感疫苗 加州 紐森

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