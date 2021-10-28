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衛生官員：加州確診已停止減少 防冬天再起

編譯組╱灣區27日電
加州衛生官員表示，加州新冠確診病例已停止減少，秋冬佳節疫情風險增大。紐森接種新冠加強針，強調民眾不要放鬆警惕。(美聯社)
加州衛生官員表示，加州新冠確診病例已停止減少，秋冬佳節疫情風險增大。紐森接種新冠加強針，強調民眾不要放鬆警惕。(美聯社)

加州新冠確診病例過去一個月穩定下降，目前已趨於平穩，官員們擔心民眾會於秋冬佳節期間群聚，呼吸道病毒例如流感也開始傳播。州長紐森27日在阿拉米達縣記者會表示，必須注意冬季幾個月的情況，他也在現場網路轉播接種新冠疫苗加強針。

一年前，加州確診病例數在秋冬期間飆升。今年，官員們指出，儘管疫苗協助減緩新冠確診數，寒冷月份仍存在重大風險，特別是那些未接種疫苗者。醫院資源可能會再次吃緊。加州目前確診率為每天每10萬人有14例、仍低於全美其他州。這個成績反映了加州積極口罩政策、疫苗接種與來自之前大量感染新冠病毒的免疫力。

紐森指出，加州幾天前的7天陽性確診率為1.9%、目前是2.2%。加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)表示，確診率持續偏低，但已停止下降。紐森表示，加州一年前的確診率為3.3%、每天確診數為4000例。一個月後，確診數躍升至每天1萬8000例、再過一個月則暴增至每天5萬4000例。去年秋天的陽性確診率也逐月增加兩倍。加利強調，加州需持續加倍努力，才能平安度過未來數月，特別是接近冬季佳節來臨期間。

有關對確診數停止減少的擔憂，也發生在確診率為全加州最低的灣區。阿拉米達縣衛生局長莫斯(Dr. Nicholas Moss)表示，阿縣住院人數已停止下降。馬林縣衛生局長威力斯(Dr. Matt Willis)指出，馬林縣被定義為聯邦「中等」(moderate)疫情傳播，但也開始接近回到「大量」(substantial)傳播層級。舊金山衛生局副局長波巴(Dr. Naveena Bobba)表示，舊金山本地病例仍在下降，公衛官員密切關注數據，他擔憂，冬季可能出現確診數飆升，尤其當民眾再次開始聚集室內並參加佳節聚會。

根據「紐約時報」追蹤器，加州疫苗接種率為61%，若聯邦當局授權為5-11歲兒童接種輝瑞疫苗，接種率很快會上升。衛生官員呼籲符合條件的居民、接種新冠疫苗加強針與流感疫苗以增加保護，不要放鬆警惕。

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