冬奧百日倒數╱滑冰選手王鳳儀：若能赴京參賽很自豪

王鳳儀（Kate Wang ）（記者李怡/攝影）

由 NBC Bay Area 在舊金山聯合廣場主辦的「慶祝北京 冬奧會百日倒數活動」25日舉行。慶祝活動現場由美國 隊花樣滑冰運動員、青年冬奧會銀牌得主王鳳儀（Kate Wang ）帶來的滑冰表演，驚艷四座。

表演結束後王鳳儀（Kate Wang ）接受了本報的專訪。她的高調只是在她的滑冰表演和比賽中，生活中的她是一名來自舊金山 Lowell 高中的學生，擁有著甜美的笑容，喜歡與小伙伴們玩兒在一起的16歲少女。與大多數的同齡人一樣，比賽備賽之餘，她主要的時間都是用在學校的文化課學習上，並且可以講一口標準流利的北京口音普通話。

王鳳儀在慶祝北京冬奧會百日倒數活動現場（記者李怡/攝影）

王鳳儀很少曝光在媒體前，網絡上關於她的個人信息也並不多。這樣一位堪稱是小天才的滑冰選手，與日常的努力是分不開的。 Kate說，她幾乎每天日出前練習滑冰，練完之後再去學校上課，這樣12年如一日從未間斷。但是她並不覺得這是一件辛苦的事情，因為她在練習滑冰的過程中找到了很大的樂趣，完全享受這個練習的過程。

功夫不負有心人，年僅16歲的Kate在美國青少年滑冰隊贏得了一席之地，並參加了青年冬季奧運會和青少年大獎賽等國際賽事，曾代表美國參加2020年2月在瑞士洛桑舉行的冬青奧會花樣滑冰女子單人滑比賽，並且已經登上了許多不同國家的領獎台。這讓從四歲就開始滑冰的她，頗感欣慰。在過去的幾個月裡，她還前往奧地利、俄羅斯和義大利 參加國際滑冰比賽。

王鳳儀的爸爸說，她並不是全職業比賽，只是她學習滑冰比較快，很快的吸收動作要領，並且發揮運用自如。今年年僅16歲的Kate，因為是首次參加成年組比賽，之後還會參與北京2022冬奧會的選拔賽，所以她成行本次冬奧會的機率很小，但有望參賽2026年的義大利冬奧會。

王鳳儀的早期教練之一史考特（Paige Scott）說，因為她的學習態度非常的好，這會讓她走的更遠。 Kate也說，即時是每天早上4時起床，還是覺得這一切都是非常值得的。被問及如果能代表美國去北京參加比賽時，王鳳儀表四，她的心情激動不已。因為她的家庭是來自北京，她也曾多次到北京度假，如果可以到北京參賽的話，她會覺得無比的光榮和自豪。