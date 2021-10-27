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加州降雨創紀錄 但離終結乾旱仍遠 南北加命運不同

記者丁曙／綜合報導
San Rafael地區一條被洪水淹沒的街道上漂浮著一個封閉道路的標誌牌。席捲北加州的暴雨有助於緩解水資源短缺，但還不能結束乾旱。(Getty Images)
San Rafael地區一條被洪水淹沒的街道上漂浮著一個封閉道路的標誌牌。席捲北加州的暴雨有助於緩解水資源短缺，但還不能結束乾旱。(Getty Images)

本季第一場大風暴降臨後，為加州帶來了多項創紀錄的降雨量，但是專家們表示，風暴過後，困擾該州大部分地區的乾旱現象仍然存在。

這場快速移動的風暴在24日（周日）和25日（周一）經過加州時，打破了多項降雨紀錄。國家氣象局表示，沙加緬度市中心的24小時降雨量達到創紀錄的5.44 吋，超過了1880年創下的紀錄。市政府官員表示，降水總量甚至超過了「200年風暴水平」，歷史最高紀錄是4.6吋，並且在任何年份發生的機率僅為0.5%。

在舊金山灣區，週日降雨量為4.02吋，標誌著舊金山市中心10月份最潮濕的一天，也是該市有紀錄以來的第四個最潮濕的一天。

本季第一場大風暴降臨後，為加州帶來多項創紀錄的降雨量。（Getty Images...
本季第一場大風暴降臨後，為加州帶來多項創紀錄的降雨量。（Getty Images）

北加州部分地區出現了5到10吋的洪水，打破了從沙加緬度到Placer縣藍峽谷（Blue Canyon）的紀錄。藍峽谷的降雨量為10.4吋，打破了1964年以來的紀錄。

在風暴過後，加州一些主要的水源區發生了變化。Folsom湖乾涸的湖岸變得潮濕，Lake Oroville湖的水位上升了 16呎。今年夏天，曾經因為Lake Oroville水位大幅下降，政府不得不首次關閉建於該湖的水力發電廠。

南加州地區的降水量不很大，但也有斬獲。洛杉磯縣在25日降雨1.5吋。長堤機場（Long Beach Airport,）創下了 0.13 吋的降雨紀錄，打破2010年創下的 0.08 吋的單日紀錄。在洛杉磯國際機場（LAX），當日降雨量為0.39吋，打破了1951年0.19吋的舊紀錄。

但是，專家們表示，風暴過去後，困擾加州大部分地區的乾旱狀況仍將存在。戴維斯加大（UC Davis）流域科學中心主任傑伊倫德（Jay Lund）說，過去兩年來一直非常非常乾燥，一場風暴並不能結束加州的旱情。

美國太空總署噴射推進實驗室（NASA's Jet Propulsion Laboratory）退休氣候科學家帕澤特（Bill Patzert）發出了更強烈的警報。他指出，一個多雨的冬天不足以使加州擺脫乾燥狀態。他估計需要17年高於平均水平的降雨量和積雪，才能將米德湖（Lake Mead）重新填滿。米德湖是美西地區的一個重要水源，目前已經降至極低的水平線。然而，「乾旱沒有快速解決方案。」

今年冬天可能會出現兩個加州不同的故事，季節性預測顯示南北加州的命運不同。 北加可能會看到乾旱狀況的潛在改善，而南加則持續乾旱甚至惡化，造成南北加州命運分化的一個主要因素是連續第二年出現的拉尼娜（聖妞，La Niña）現象。

加州 風暴 洛杉磯國際機場

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