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全美鼠害最嚴重城市 舊金山排第5

編譯組╱灣區26日電
舊金山鼠患嚴重。（Getty Images）
舊金山鼠患嚴重。（Getty Images）

旅遊勝地舊金山美國生活費最高的城市之一。雖然享有盛譽，舊金山竟然成為全美鼠患最嚴重的五個城市之一。

根據Orkin蟲害防治公司調查報告，美國老鼠最多城市前五名分別為芝加哥、洛杉磯、紐約、華府，以及舊金山，排名序列與上次調查相同，其中芝加哥連續七年蟬聯美國老鼠最多城市冠軍。Orkin總共公布全美老鼠最多城市前50名，北加州上榜城市還有加州首府沙加緬度。Orkin根據地方餐廳與住家調查統計作出排名。

根據Orkin所作報告，新冠疫情期間，許多餐廳停止營業，結果許多老鼠從餐廳廚房逃到住家廚房覓食。

Orkin公司的昆蟲學家侯特爾 (Ben Hottel) 表示，囓齒動物(rodent) 如老鼠或松鼠專門尋覓食物與躲藏地點，求生能力非常強。新冠疫情期間，食物來源短缺，家庭廚房成為嚙齒動物最佳去處。這些動物繁殖能力極強。雖然餐廳關閉了，仍能持續生存繁衍。

專家表示，要對抗鼠害，最好的方法就是將食物包裝好、藏起來，並清除雜物，關閉廚房入口。另外老鼠喜歡躲在樹木草叢內，因此也必須經除清除花園雜草，讓老鼠沒有藏身之地。

美國 舊金山 加州

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