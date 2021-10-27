金山議會通過 非公民家長學區教委投票權永久化

不是公民也可以參與部分的選舉，比如舊金山的教育委員選舉。（本報檔案照片）

想在美國參與政治選舉投票 ，一般而言都必須要有公民身份。但是在舊金山 ，「非公民」（non-citizen）的家長則可以參與聯合學區的教育委員會（Board of Education）的投票。舊金山議會最新通過立法，將當初這個試點的方案永久化。

舊金山華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）牽頭立法，永久確立了非公民家長的投票權。而且罷免教委運動的風口浪尖上，法案也明確了非公民的家長可以參與罷免教委投票的權利。

陳詩敏表示，從小作為一名移民學生長大，現在自己作為一名公立學校學生的家長，很榮幸能夠帶頭重新授權讓非公民家長投票的權利永久化。「現在，我們讓移民父母的投票權利永久化之後，我們要開始努力工作，教育和引導我們的移民家庭 ，了解他們的投票權利。」

所謂的非公民，指的是持有綠卡，有效簽證以及無證移民者。而家長的概念，指的是有19歲以下小孩的人士，或者是19歲以下小孩的監護人。這部分人若是在舊金山居住的居民，滿18歲，就能夠參與教育委員的投票。

舊金山即將在明年2月15日（元宵節）舉行一場特別的罷免選舉，針對三位教育委員盧佩思（Gabriela Lopez），高勵思（Alison Collins），和莫力加（Faauuga Moliga）。

但是想要參與非公民投票，也需要特別留意。選務處的網站也寫明，向選務處提供的任何資料，均可能會被「聯邦移民及海關執法局」（Immigration and Customs Enforcement，簡稱ICE）獲取。此外，移民在申請歸化入籍時，將會被詢問是否曾經在美國投過票。選務處可以在移民入籍時提供聲明解釋。

如果是想要參與投票的非公民家長，每次投票都要跟選務處註冊。更多相關信息可以查詢網站：https://sfelections.sfgov.org/non-citizen-registration-and-voting，點擊「中文」頁面即可查看中文翻譯的資料。

舊金山在2016年公投通過了N提案，允許了非公民家長參與教委的投票，成為全美最大的允許非公民家長投票的城市。但是當時只是試點項目，在2018年首次舉行非公民家長可以投票的選舉。如今議會通過立法確認這部分人士的投票權永久化。