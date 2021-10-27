加州連日降雨創紀錄 優勝美地瀑布再現

拜上周末暴雨之賜，優勝美地的瀑布又重新出現。（電視新聞截圖）

在經歷過極端乾燥的夏季和大範圍乾旱後，加州 本周降雨量創下紀錄，讓以豐沛水量著稱的優勝美地 （Yosemite）瀑布重新出現。

優勝美地國家公園網路攝影機拍到的畫面顯示，公園內一個高2425呎的雄偉岩壁四天前還是乾燥無水，25日有大量的水從岩壁頂端湧出，瀑布重新出現。

國家氣象局氣象專家梅鐸 斯（Jerald Meadows）26日表示，從24日晚上到25日傍晚，優勝美地下了約7吋的豪雨。梅鐸斯說：「這個降雨量絕對創下了歷史紀錄，我們已經有一段時沒有看到瀑布有水流出了。」

這場大雨是上周末在美國西海岸出現的大氣河（atmospheric river）與被稱為「炸彈氣旋」（bomb cyclone）的暴風雨系統結合造成的。這個天氣條件造就今年出現第一場橫跨塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）的大雪，以及為加州北部和中部地區帶來大量雨水。這個「炸彈氣旋」目前已經向東移動進入北美大平原（the Plains）。

優勝美地國家公園25日在臉書上貼文說：「這裡出現了一場很大的暴風雨，在過去36小時裡，優勝美地谷下了超過6吋的雨。雖然我們沒有直接測量，但感應器顯示，高海拔地區降下數呎雪，河川和溪流的水位也暴漲，例如波霍諾橋（Pohono Bridge）下的麥賽德河（Merced River）水位上漲8.5呎，離洪水位只差1.5呎。」

梅鐸斯說：「優勝美地瀑布的水通常來自融雪，去年由於積雪非常少，使原本可以持續流到6月或7月的水，在3月和4月時就開始乾涸。」

梅鐸斯表示，瀑布現在流動得很好，部分原因是乾燥的土壤尚未吸收太多雨水，因此，一旦土壤吸收大量水分後，就會縮短瀑布流動的時間，可能會比正常時期乾得快。

梅鐸斯說：「所有跡象顯示，今年應該是一個比正常時期乾燥的水年，瀑布可能會在11月到12月時再度變乾。」