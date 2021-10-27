帶著掃把上街頭…舊金山華裔家政工 爭取帶薪假

家政工人拿著垃圾桶、掃把、雞毛撣子在集會現場。（記者李晗 / 攝影）

舊金山 的工人維權運動持續。負責清潔打掃、照顧老人小孩的「家政工人」（Domestic Workers），在疫情之後站出來爭取帶薪休假福利 。在灣區一帶，不少從事家政服務的都是華裔移民女性。

10月26日，多位舊金山市議員在議會開會前夕，與大批家政工人舉行集會，宣佈最新的保障家政工人權益的立法。立法將會要求市府出手監管，保障家政工人可以享受帶薪假期的福利。

市議會議長華頌善（Shamann Walton）、梅義加（Myrna Melgar）、盧凱莉（Hillary Ronen）、安世輝（Ahsha Safai）舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）等出席活動。華人進步會與眾多亞裔社區、西語裔社區的團體參與集會，支持法案。加州家政工人聯盟（California Domestic Workers Coalition）組織集會，機構行政主任、曾經參選舊金山市議員的甘柏勵（Kimberly Alvarenga）主持大會。

華裔女性家政工人參與集會，爭取帶薪休假。（記者李晗 / 攝影）

目前家政工人都很難有帶薪休假，因為他們可能有很多的雇主。而且就算家政工人有權要求帶薪假期，執行起來也比較困難。華裔的家政工人張小姐說，疫情之下他們上班也非常有「風險」，還要照顧很多老人，壓力很大。如果沒有帶薪休假，他們一旦生病了不能工作 ，或者有急事需要請假，就等於沒了收入。另一位家政工人許小姐也說，帶薪休假就是給自己一個「保障」。

舊金山在2006年通過的規定列明，工作累計了30個小時，雇主就需要支付一小時的帶薪病假，以此累計。新的立法將會由市府的機構來創立一個軟體平台，記錄家政工人的工作時數，因此就能夠很清晰地讓雇主給予帶薪休假。也就是說，家政工人在為雇主工作了30個小時之後，也就必須在多支付一個小時的帶薪假。但是如果雇主本身已經為家政工人提供帶薪休假的福利的話，就無需再提供上述的帶薪假，即可以從這個新法律中豁免。但是家政工人的工作地點必須是在舊金山市內。

家政工人的福利待遇問題一直獲得政界關注。在去年疫情期間，舊金山就曾經推出保護法案，讓家政工人和僱主共同制定最低行業標準，推動合適的工資和福利以及創建良好的工作環境，並且具體化提供培訓的細節，以及對讓家政工人在自身行業中擁有決策權。