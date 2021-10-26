舊金山阿比蓋爾酒店 將成永久性可負擔住宅

即日起Abigail 會為從永久支持性住房 (PSH) 過渡到經濟適用房的居民提供59套公寓房。（圖片來自酒店官網）

舊金山 市長布里德25日宣布，位於麥卡利斯特街（Mcallister Street）的阿比蓋爾酒店（Abigail Hotel）將作為永久性可負擔住宅重新開放。

阿比蓋爾酒店（Abigail Hotel）在COVID-19疫情 期間，一直作為無家可歸者的臨時庇護 所。現在起，Abigail會從永久性的支持住房 (PSH) 過渡到經濟適用房，為合資格居民提供59套住房，使他們擁有更加獨立的生活模式。

布里德市長說：「在整個疫情期間，舊金山為數千名無家可歸的人提供了緊急住房和庇護，隨著我們繼續推進城市的經濟復甦，我們需要盡一切努力確保這些人能夠獲得永久住房。」 她表示，「住房是解決無家可歸者問題的主要方法，阿比蓋爾酒店將為無家可歸者提供一個永久的住所，但同時也繼續給街頭流浪的無家可歸者提供支持性住房。」

阿比蓋爾酒店是在COVID-19大流行期間，舊金山開設的首批臨時庇護所(SIP)站點之一，為街友提供庇護。它於 2021年6月30日，從庇護站點過渡到目前作為支持性住房的狀態。Abigail酒店的所有客房均設有私人浴室，大樓內設有寬敞的大堂和社區活動室，以及廚房設備。田德隆住房管理處將管理該站點，並每周為獨立生活的居民提供五天的管理服務。有關Tenderloin Housing Clinic的更多信息，請訪問他們的網站：https://www.thclinic.org/。

Abigail 酒店的所有客房均設有私人浴室，大樓內設有寬敞的大堂和社區活動室。（圖片來自酒店官網）

「很高興看到又一家臨時庇護酒店，成為該市長期戰略的一部分，以幫助無家可歸居民入住。」第6區市議員楊馳馬(Matt Haney)說道： 「阿比蓋爾酒店，將為那些從永久性支持住房搬離，可以更獨立生活的人提供升級住房。通過為城市最弱勢的居民提供更多此類住房機會，給更多遊民們提供居住空間，一步一步的取得實質進展，以達到最終解決無家可歸者的難題。」

此次阿比蓋爾酒店的重新開放，是Step Up Housing計畫的一部分。Step Up Housing計畫為永久支持性住房(PSH)的居民提供從密集支持性住房過渡到更加獨立生活的機會，以解決舊金山無家可歸者問題。通過加入該計劃，租戶可以將他們的PSH單元提供給無家可歸的人。有關舊金山無家可歸者響應系統和住房計畫的更多信息，請訪問：hsh.sfgov.org/services/the-homeless-response-system/housing-ladder/。

布里德市長解決「舊金山無家可歸者計畫」，包括擴大市府無家可歸者應對系統，並尋求在未來兩年內再收購或租賃1500個新的PSH單位，這是該市20年來最大的一次解決遊民問題的擴張計畫。