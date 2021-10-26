加州還需5至7個大氣河風暴 才能填滿水庫

專家表示，周末的大氣河並未使加州脫離乾旱。圖為北灣聖拉菲道路周末淹水的情況。（Getty Images）

強烈大氣河周末席捲北加州 ，讓舊金山 24日降下4.05吋的豐沛雨量，是自1849年淘金熱以來最潮濕的10月天，也是史上第四潮濕的一天。此外，聖荷西周末兩天的降雨量是去年全年的50%，東灣柏克萊提爾頓公園（Tilden Park）和南灣狄亞布洛山（Mount Diablo）降雨量高達12吋，馬連縣塔馬派斯山（Mount Tamalpais）更以26吋雨量在灣區 居冠。

這麼大的降雨量是否代表加州乾旱已經結束？專家表示並非如此，但這場風雨的確結束了加州今年的野火季節，開始為河川和地下水進行長期補給工作。

戴維斯加大地球與行星科學名譽退休教授蒙特（Jeffrey Mount）說：「這只是一場傾盆大雨，不是乾旱剋星，我們仍然處於乾旱狀態，但這場風雨洗刷了乾旱的粗糙表面。」蒙特認為，加州需要再出現五到七個大氣河風暴，才能填滿水庫，乾旱才能結束。

氣象局預測，北加州本周將恢復乾燥的天氣。鑑於過去兩年是北加州自1976年以來最乾燥的兩年，氣象學家和水資源專家希望11月能再出現一場大風暴。氣象學家諾爾說：「周末的風雨只是水桶裡的一滴水，它並沒有填滿水桶。」

紀錄顯示，作為灣區天氣趨勢指標的舊金山過去兩年僅降雨20.67吋，但歷史的兩年平均值為45.78吋，表示舊金山已等於短缺了25.11吋雨量，為了彌補這個赤字，到明年6月必須再降48吋的雨量。

加州水利局25日仔細檢查了水庫儲水，表示情況不錯。加州第二大水庫奧洛維爾湖（Lake Oroville）水位過去一周上升了23呎，目前足夠67萬5000人一年使用，水庫儲水量僅從上周的22%增加為26%。第一大水庫沙斯達湖（Shasta Lake）水位過去一周上升了2呎，儲水量僅從21%增加為22%，專家解釋，這是因為沙斯達湖有35哩長，從河川流出的水需要一段時間才能到達水庫。

在灣區，過去一周，聖他克拉拉谷水利局擁有的十個水庫的儲水量從10%增加為11%，東灣水利局七個水庫的儲水量從55%增加為56%，馬連縣的水庫表現得最好，儲水量從32%增加為43%。