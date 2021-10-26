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金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

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灣區暴雨 多地雨量破紀錄 太浩湖水位恢復正常

編譯組／灣區25日電
大氣河過境灣區，造成灣區許多地區淹水。圖為北灣馬連市清理人員正試圖將大水引入下水道。（Getty Images）
大氣河過境灣區，造成灣區許多地區淹水。圖為北灣馬連市清理人員正試圖將大水引入下水道。（Getty Images）

灣區周末的狂風暴雨聲25日上午被電鋸和抽水機的聲音取代，因為這場罕見的暴風雨不僅給灣區多地帶來破紀錄的雨量，也同時造成數百棵樹木傾倒、街道淹水、房屋停電，當局和居民正在清理殘局。

國家氣象局表示，24日在灣區造成嚴重破壞的大氣河（atmospheric river）25日開始向南加州移動，威力也逐漸減弱。儘管灣區25日下午天氣已放晴，但清理工作才剛開始，更麻煩的是，今年夏季被野火焚燒過的地區變成洪水氾濫的河床，沒有任何東西可以阻止大水流至地勢最低窪的區域並造成破壞。

舊金山公務局發言人指出，在周末的風雨中，市內有700棵樹木和大樹幹傾倒或掉落，淹水報案有200多起，主要發生在集水池（catch basin）堵塞的十字路口。公園傾倒的樹木總計40棵，其中最引人注目的是一棵40呎高的大樹傾倒在日落區沿海公路（Great Highway）上，導致公路關閉。

氣象局表示，灣區周末的總降雨量「非常驚人」，一場風暴已將本地從乾旱狀態轉變為淹水狀態，部分地區甚至降雨超過1呎，例如馬連縣的塔馬派斯山（Mount Tamalpais）降下26.92吋雨量（1.38呎），其他雨量較大的包括聖海倫娜（Saint Helena）降雨10.92吋，聖他克魯茲山脈的本洛蒙山（Ben Lomond Mountain）降雨9.63吋。

舊金山市中心周末降雨量也創下紀錄，24日降雨4.05吋，是有史以來10月降雨最多的一天。東灣利佛摩（Livermore）是灣區較乾燥的地區，過去48小時也降下可觀的3.57吋雨量。

太平洋瓦電（PG&E）表示，截至25日下午，整個北加州還有約6萬3000戶用戶電力還未恢復，包括灣區的4萬戶。在風暴最激烈時，北加州有61萬3000戶用戶停電。

太浩湖山區周末降雪超過2吋，太浩湖水位也重新恢復正常。（取自推特）
太浩湖山區周末降雪超過2吋，太浩湖水位也重新恢復正常。（取自推特）

這場大氣河也幫助太浩湖（Lake Tahoe）水位恢復正常。在此之前，乾旱使太浩湖水位降至低於正常，暴風雨讓太浩湖水位回升到自然水位以上。美國地質調查所（U.S. Geological Survey）公布的數據顯示，靠近楚魯克河（Truckee River）的太浩市（Tahoe City）水壩水位在24小時內上升近半呎，而且太浩湖盆地周圍的山峰也降下超過2呎的雪。

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