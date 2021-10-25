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大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

大氣河流來襲 灣區暴風雨 聖馬刁縣防洪疏散

編譯組╱灣區24日電
整個灣區24日遭到強風暴雨襲擊。圖為聖拉菲道路被淹，只有一個消防龍頭露出水面。(Getty Images)
整個灣區24日遭到強風暴雨襲擊。圖為聖拉菲道路被淹，只有一個消防龍頭露出水面。(Getty Images)

整個灣區24日籠罩於強大暴風雨中。聖馬刁縣數萬民眾面臨斷電，且由於暴風雨引發洪患危險。許多聖馬刁縣民眾被迫暫時遷離。這是灣區近兩年來規模最大的暴風雨。氣象學家與政府官員警告民眾防範洪水侵襲，最近山火焚燒地區情形可能將更為嚴重。雖然大量雨水澆熄山火，可是焚燒地區容易發生土石流，地方民眾必須特別留意。

這是灣區近兩年來規模最大的暴風雨。(Getty Images)
這是灣區近兩年來規模最大的暴風雨。(Getty Images)

這道大氣河流 (atmospheric river) 從太平洋進入灣區，北灣地區下起大雨，且隨著大氣河流穿過整個加州，部分南灣地區刮起了強風。

根據太平洋瓦電公司 (PG&E) ，截至當天下午，灣區約有13萬1000戶PG&E客戶面臨斷電。其中包括舊金山有7234戶、中半島4萬3556戶、北灣(馬連縣和蘇諾瑪縣)5萬576戶、東灣2萬1773戶、南灣7523戶。

隨著洪患危險告急，加州森林防火廳 (Cal Fire) 與聖馬刁縣警局下令三個沿海地區民眾暫時遷離家園，影響地區包括Año Nuevo州立公園，Whitehouse 峽谷路、Gazos Creek 路以南與一號公路以東地區，Butano 州立公園、Barranca Knolls 、Cloverdale 路以西，以及Loma Mar 、Dearborn 公園等地均將暫時關閉。

暴風雨對灣區交通也造成很大影響。(Getty Images)
暴風雨對灣區交通也造成很大影響。(Getty Images)

警方人員除警告民眾小心樹木傾倒外，亦必須特別防範土石流危險。聖馬刁縣警局已在半月灣高中 (Half Moon Bay High School) 設立疏散民眾暫時居留所。馬連縣的Tamalpais 山從23日晚間9時到24日上午9時，短短12小時內，降下7.33吋雨水。且根據國家氣象局 (the National Weather Service) 氣象學家莫朵科 (Brayden Murdock) ，聖他羅莎 (Santa Rosa) 同一時間內也降下4吋雨水。

24日上午8時32分，南灣聖他克魯茲颳起每小時65哩的強風。南灣的Umunham 山也出現每小時62哩的大風。莫朵科說，目前這場大風雨的進展情形與預報雷同，風勢所及範圍極廣，一般強風過後出現豪雨。舊金山與東灣24日上午出現大雨。聖荷西與聖他克魯茲山區24日下午也將開始降下豪雨。

灣區 加州 舊金山

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