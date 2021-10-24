灣區多地 接獲山洪暴發預警

美國國家氣象局周六向灣區多縣發布山洪暴發預警。（國家氣象局網絡截圖）

美國 國家氣象局發布大氣河氣候預報，特別向舊金山灣區部分地區發布了山洪暴發預警，預計該地區將在周日至周一遭受大雨到暴雨 的襲擊。

山洪預警包括：周日上午5時至晚上11時對北灣的索諾瑪、納帕和馬連縣的部分地區，聖他克魯斯山區周日下午1時至晚上11時，蒙特瑞縣部分地區生效周日下午5時至周一凌晨4時。

在北灣，氣象局將以下城市列為受山洪暴發影響的地區：Rohnert Park、Santa Rosa、Lagunitas-Forest Knolls、Angwin、San Rafael、Woodacre、South Santa Rosa、Petaluma、Napa 和 Novato。

氣象專家布雷登默多克說，在風暴事件的高峰期，這些地區可能會看到近年罕見的雨量。受此氣象影響最大的地區，恐怕是2020年野火蔓延過的地方，例如聖他克魯斯山區去年的CZU大火燒過的地區，可能出現洪水 和泥石流，陡峭地形中會發生山洪或坍塌。

氣象局表示，隨著大雨降臨，周日下午和晚上城市地區的小溪或河流也可能會發生洪水。堵塞的雨水可能會在城市街道和高速公路上造成一些積水。市民做好出行防護和準備，並提前安排好出行時間。