我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

大氣河風暴侵襲 聖他克魯茲山火區下疏散令 庇護所開放

編譯組／聖他克魯茲23日電       
聖他克魯茲縣CZU大火災區附近居民接受疏散令，庇護所將於周日開放。（電視新聞截圖）
聖他克魯茲縣CZU大火災區附近居民接受疏散令，庇護所將於周日開放。（電視新聞截圖）

隨著大氣河風暴向灣區襲來，聖他克魯茲縣的高風險地區已經發布了疏散命令。

聖他克魯茲縣官員周六（23日）下午在推特上說，鑒於重大暴風雨，去年CZU火災地區附近發布了疏散令，將於周日（24日）上午8時生效。

一位縣政府官員說，周六早些時候，當地警員曾挨家挨戶通知居民，預計周日上午會為疏散人員開放一個避難所。

縣助理行政官員科伯恩（Nicole Coburn）說，該縣鼓勵居民致電（831）454-2181詢問有關疏散和援助的問題，預計周日上午8時開放一個庇護所。科伯恩說：「警員周六開始挨家挨戶進行宣傳，預備好在風險較高的地區進行疏散。」這位助理行政官員說，警員主要聯系位於低窪處、高風險地區的家庭，這些地區居民被疏散的可能性最大。

該地區鼓勵居民瀏覽https://community.zonehaven.com來查詢他們的疏散區，訪問911.org/" target="_blank">https://www.scr911.org/，或發送短信SCR911到99411以在CodeRED註冊固定電話、手機或VoIP電話，並為接收通知做登記。

科伯恩說：「我們正在最後決定撤離者庇護所的地點，一旦確定就將通知公眾。」

泥石流是快速移動的泥塊、巖石、巨石、樹木，有時還有房屋或車輛。它們的移動速度很快，對在道路附近的居民和住宅來說往往是致命的。據該縣稱，避免泥石流的唯一方法，是在任何泥石流事件發生前轉移到安全地帶。

有關泥石流的信息，居民可以訪問https://www.santacruzcounty.us/FireRecovery/DebrisFlow.aspx來查詢。

居民也被建議到朋友和親戚家尋求庇護，並關注當地新聞或政府社交媒體賬戶：twitter.com/sccountyfacebook.com/countyofsantacruz，以了解最新情況和其他信息。

庇護 克魯茲 911

上一則

灣區多地 接獲山洪暴發預警

下一則

萬聖節街頭派對熱絡華埠 振興經濟添活力

延伸閱讀

暴雨來襲 舊金山灣區恐有山洪暴發

暴雨來襲 舊金山灣區恐有山洪暴發
灣區天雨路滑 山區大樹倒下砸死司機

灣區天雨路滑 山區大樹倒下砸死司機
大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電
卡爾多山火已100%受控 餘燼估將燒到冬季

卡爾多山火已100%受控 餘燼估將燒到冬季
聖他克魯茲山火 人為操控失敗造成

聖他克魯茲山火 人為操控失敗造成

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55
密爾比達華人商場發生警匪交火，許多人都直呼不思議。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 多車留彈孔 華人憶驚魂現場

2021-10-17 02:20

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」