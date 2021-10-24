大氣河風暴侵襲 聖他克魯茲山火區下疏散令 庇護所開放

聖他克魯茲縣CZU大火災區附近居民接受疏散令，庇護所將於周日開放。（電視新聞截圖）

隨著大氣河風暴向灣區襲來，聖他克魯茲 縣的高風險地區已經發布了疏散命令。

聖他克魯茲縣官員周六（23日）下午在推特上說，鑒於重大暴風雨，去年CZU火災地區附近發布了疏散令，將於周日（24日）上午8時生效。

一位縣政府官員說，周六早些時候，當地警員曾挨家挨戶通知居民，預計周日上午會為疏散人員開放一個避難所。

縣助理行政官員科伯恩（Nicole Coburn）說，該縣鼓勵居民致電（831）454-2181詢問有關疏散和援助的問題，預計周日上午8時開放一個庇護 所。科伯恩說：「警員周六開始挨家挨戶進行宣傳，預備好在風險較高的地區進行疏散。」這位助理行政官員說，警員主要聯系位於低窪處、高風險地區的家庭，這些地區居民被疏散的可能性最大。

該地區鼓勵居民瀏覽https://community.zonehaven.com來查詢他們的疏散區，訪問911 .org/" target="_blank">https://www.scr911.org/，或發送短信SCR911到99411以在CodeRED註冊固定電話、手機或VoIP電話，並為接收通知做登記。

科伯恩說：「我們正在最後決定撤離者庇護所的地點，一旦確定就將通知公眾。」

泥石流是快速移動的泥塊、巖石、巨石、樹木，有時還有房屋或車輛。它們的移動速度很快，對在道路附近的居民和住宅來說往往是致命的。據該縣稱，避免泥石流的唯一方法，是在任何泥石流事件發生前轉移到安全地帶。

有關泥石流的信息，居民可以訪問https://www.santacruzcounty.us/FireRecovery/DebrisFlow.aspx來查詢。

居民也被建議到朋友和親戚家尋求庇護，並關注當地新聞或政府社交媒體賬戶：twitter.com/sccounty或facebook.com/countyofsantacruz，以了解最新情況和其他信息。