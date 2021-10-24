萬聖節街頭派對熱絡華埠 振興經濟添活力

派對活動在柔功門醒獅團隊的表演中拉開序幕，吸引了眾多遊客和市民駐足圍觀。（記者李怡／攝影）

由舊金山華埠 商人協會主辦的「迎萬聖節 ，街頭親子派對」活動，23日上午11時至下午3時，在華埠企李街與都板街舉辦。協會主席李雷綺華（Eva Lee）介紹，萬聖節接近一年的末尾、節日季節即將到來，這個時期對於今年的華埠尤其特別，希望通過這些豐富的社區活動，一掃華人社區的沉悶，為經濟振興增添活力。參與本次街會的組織包括Lion Dance Me、TPS Motorsports、Imagiasian、Ms. Asian Global、Revive SF、CYC等。

派對活動在柔功門醒獅團隊的表演中拉開序幕，吸引了眾多遊客和市民駐足圍觀，走到人群中與遊客互動的「小獅子們」更是贏得了無數的掌聲與喝彩。現場的布置也是非常應景，有雕刻的南瓜燈、乾草與恐怖面具人偶的拍攝區，吸引來華埠遊覽的旅客在此合影留念。派對上還設置了與青少年互動的環節，包括向少年兒童派發糖果；拋幸運球，投獎杯等活動。兒童們最愛的面部彩繪、魔術表演、有獎專注投球遊戲等，也吸引許多遊客駐足。

民眾快樂地與萬聖節裝飾人物合影。（記者李怡／攝影）

李雷綺華表示，過去一年多時間受疫情 影響，華埠社區的商業和民眾生活都受到衝擊，所以希望通過萬聖節街頭派對這些活動，掃除社區的沉悶，為經濟振興增添活力。前來參加本次派對的民眾，許多都是全家出動，包括許多兒童和年輕群體。看到一家老小每個人臉上的笑容，也讓人重新感受到華埠昔日充滿生機的景象。

現場親子互動活動多。（記者李怡／攝影）

傍晚時分從5時30分至7時，由中華文化中心（CCC）主辦的「亞太裔藝術家策展作品」在華埠德和里「獅窩」酒廊（Lion's Den, 57 Wentworth Pl.）舉辦。中華文化中心發展夥伴專員李愷柔表示，希望邀請前來參加活動人員，加入中華文化中心的大家庭。她介紹說，中華文化中心旨在為新一代的藝術家和以傳播中華文化為己任的有識之士提供更多的資源支持和交流平台，中心支持會員更深入地與社區緊密聯繫，提供多項獨家的資源支持。

因受到降雨天氣影響，由藝術合作組織（CMAC）等聯合主辦的大型霓虹燈照耀華埠活動，將推遲到2022年春季。