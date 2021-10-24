我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

萬聖節街頭派對熱絡華埠 振興經濟添活力

記者李怡 / 舊金山報導
派對活動在柔功門醒獅團隊的表演中拉開序幕，吸引了眾多遊客和市民駐足圍觀。（記者李怡／攝影）
派對活動在柔功門醒獅團隊的表演中拉開序幕，吸引了眾多遊客和市民駐足圍觀。（記者李怡／攝影）

由舊金山華埠商人協會主辦的「迎萬聖節，街頭親子派對」活動，23日上午11時至下午3時，在華埠企李街與都板街舉辦。協會主席李雷綺華（Eva Lee）介紹，萬聖節接近一年的末尾、節日季節即將到來，這個時期對於今年的華埠尤其特別，希望通過這些豐富的社區活動，一掃華人社區的沉悶，為經濟振興增添活力。參與本次街會的組織包括Lion Dance Me、TPS Motorsports、Imagiasian、Ms. Asian Global、Revive SF、CYC等。

派對活動在柔功門醒獅團隊的表演中拉開序幕，吸引了眾多遊客和市民駐足圍觀，走到人群中與遊客互動的「小獅子們」更是贏得了無數的掌聲與喝彩。現場的布置也是非常應景，有雕刻的南瓜燈、乾草與恐怖面具人偶的拍攝區，吸引來華埠遊覽的旅客在此合影留念。派對上還設置了與青少年互動的環節，包括向少年兒童派發糖果；拋幸運球，投獎杯等活動。兒童們最愛的面部彩繪、魔術表演、有獎專注投球遊戲等，也吸引許多遊客駐足。

民眾快樂地與萬聖節裝飾人物合影。（記者李怡／攝影）
民眾快樂地與萬聖節裝飾人物合影。（記者李怡／攝影）

李雷綺華表示，過去一年多時間受疫情影響，華埠社區的商業和民眾生活都受到衝擊，所以希望通過萬聖節街頭派對這些活動，掃除社區的沉悶，為經濟振興增添活力。前來參加本次派對的民眾，許多都是全家出動，包括許多兒童和年輕群體。看到一家老小每個人臉上的笑容，也讓人重新感受到華埠昔日充滿生機的景象。

現場親子互動活動多。（記者李怡／攝影）
現場親子互動活動多。（記者李怡／攝影）

傍晚時分從5時30分至7時，由中華文化中心（CCC）主辦的「亞太裔藝術家策展作品」在華埠德和里「獅窩」酒廊（Lion's Den, 57 Wentworth Pl.）舉辦。中華文化中心發展夥伴專員李愷柔表示，希望邀請前來參加活動人員，加入中華文化中心的大家庭。她介紹說，中華文化中心旨在為新一代的藝術家和以傳播中華文化為己任的有識之士提供更多的資源支持和交流平台，中心支持會員更深入地與社區緊密聯繫，提供多項獨家的資源支持。

因受到降雨天氣影響，由藝術合作組織（CMAC）等聯合主辦的大型霓虹燈照耀華埠活動，將推遲到2022年春季。

華埠 萬聖節 疫情

上一則

大氣河風暴侵襲 聖他克魯茲山火區下疏散令 庇護所開放

延伸閱讀

華埠搶劫捅死亞裔外賣郎 23歲嫌犯被控謀殺

華埠搶劫捅死亞裔外賣郎 23歲嫌犯被控謀殺
藥物濫用問題蔓延 遊民男子華埠公園倒掛欄杆死

藥物濫用問題蔓延 遊民男子華埠公園倒掛欄杆死
伊州務卿11月2日到華埠辦理更新駕照

伊州務卿11月2日到華埠辦理更新駕照
南加大兄弟會派對 女生被下藥性侵

南加大兄弟會派對 女生被下藥性侵
舒默支持重開柏路 社區盼早日實現

舒默支持重開柏路 社區盼早日實現

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55
密爾比達華人商場發生警匪交火，許多人都直呼不思議。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 多車留彈孔 華人憶驚魂現場

2021-10-17 02:20

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」