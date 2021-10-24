荷姆斯案續審：Theranos冒輝瑞之名詐沃爾格林

荷姆斯(左)面臨著12項欺詐重罪的指控。（記者王子涵／攝影）

荷姆斯（Elizabeth Homles）詐騙 案周五的庭審中，一份關於Theranos使用製藥巨頭輝瑞 公司商標，並宣稱其技術得到輝瑞認可的證據被公布出來。而一位前輝瑞公司科學家出庭作證稱，他在兩年前就已經否決了Theranos的血液檢測 技術，並且輝瑞沒有允許Theranos使用公司的商標。

科學家韋伯（Shane Weber）表示，他的職責是為輝瑞做最後的審查，決定是否與Theranos合作。在多次的電話會議後，韋伯發現荷姆斯對技術問題「只提供間接的、淺薄的、迴避性的回答。」

韋伯對Theranos驗血技術的評價是：「Theranos沒有做出令人信服的論證而吸引輝瑞公司的合作興趣，」而且「根據所提供的信息，摘要文件中的九點結論是不可信的。」

因此韋伯最終不建議輝瑞公司進行資金或資源的投入，直到公司需求發生變化或Theranos的技術有所改進。

合作遭拒絕後，荷姆斯曾要求與輝瑞公司其他職員聯繫，但被韋伯禮貌地回絕了。對此，韋伯解釋道，他不希望公司的其他部門被打擾到。

韋伯2014年被輝瑞公司解僱。他向法庭出示了那份被他否決的報告，其中報告上有輝瑞和Theranos兩家公司的商標。荷姆斯在2010年與連鎖藥店沃爾格林（Walgreens）的談判中，將這份包含「雙標誌」的報告傳給了沃爾格林公司高管，並取名標題為「輝瑞與Theranos合作的最終檢驗報告」。

這份報告聲稱，Theranos技術具有卓越的性能和出色的準確性。

韋伯作證說，他的報告得出的是完全相反的結論，他從未批准Theranos使用輝瑞商標，也並不認為有任何輝瑞的職員給出過批准。

在荷姆斯律師的問詢下，韋伯承認，Theranos所推廣的血檢與輝瑞公司所尋求的有很大不同，而且他沒有將最終的檢驗報告傳送給荷姆斯。

同樣在周五上午，法官達維拉（Edward Davila）解僱了5號陪審員，這是迄今為止離開的第三名陪審員。根據一份公開的法庭記錄顯示，達維拉直接將這名陪審員打發走，因為他在庭審過程中玩數獨遊戲。目前，候補陪審員僅剩下兩名。