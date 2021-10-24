我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

台灣東北部6.5大地震「強度堪比921」北捷停駛

旱情嚴峻…加州進入緊急狀態 州長籲節約用水

本報訊
加州乾旱持續，問題嚴重。（美聯社）
加州乾旱持續，問題嚴重。（美聯社）

加州的乾旱問題持續，且節水的目標未能達到，州長紐森（Gavin Newsom）宣布全加州進入緊急狀態

紐森授權加州的水監管機構加強監管，禁止耗水的活動，例如在公共人行道上噴灑水的事情就要停止。同時他也指示緊急服務辦公室（Office of Emergency Services），根據需要為飲用水提供資金。但他沒有發布任何全州範圍的節水的強制措施。

州長紐森宣布進入乾旱緊急狀態。（美聯社）
州長紐森宣布進入乾旱緊急狀態。（美聯社）

紐森在一份聲明中說，由於美國西部海岸可能面臨第三年的乾旱，全體加州人必須加倍努力，盡一切可能節約用水。

宣布緊急狀態令之後，即全加州範圍都包括在內，縱使已經有50個縣宣布的乾旱緊急情況。而另外八個尚未有宣布進入乾旱緊急狀態的縣，也就被迫進入了緊急狀態。這八個縣包括南加洛杉磯、聖地牙哥和灣區的舊金山。

洛杉磯水電部水資源主管佩蒂約翰（David Pettijohn）說，我們認為將能夠熬過今年，明年才是問題所在。「我們不知道明年水情會是什麼樣子。沒有人能預測天氣。」

但加州的水資源觀察者表示，如果沒有節水措施，加州正在浪費時間和水資源。「我們知道強制節水比自願參與更有效，」全球水智庫太平洋研究所的研究主任庫利（Heather Cooley）說。「這需要時間來更好地節水，而且由於今年春天要求加州人節約用水命令的延遲，現在情況比原本應該做到的程度更落後。」

州水資源控制委員發布的新數據顯示，與2020年8月相比，加州人8月在家中的用水量減少了5%，比7月份的減少量略微有所改善，但仍遠低於紐森在7月的要求——削減15%的用水量。

受災最嚴重的加州北部海岸在4月宣布了第一次乾旱緊急情況，其家庭用水量下降幅度最大——與去年8月相比下降了18.3%。而往南走，節水的量逐漸減少，舊金山灣區比去年8月節約了近10%的水。

南加州地區（包括洛杉磯、橙縣、聖地牙哥等）比7月份有所改善，當時用水量與去年大致持平。8月居民用水量比去年同期減少了約3.1%。

洛杉磯水電部水資源主管佩蒂約翰說，這些數字有點誤導，即現有的節水強制措施，包括強制性的戶外澆水限制。「看看一年中的一個月，與去年同月相比，這真的不是衡量該市努力程度的真實標準。」

目前的用水量減少，是建基於上次乾旱以來持續進行的節水措施之上。 根據水務局數據分析師皮海羅（Marielle Pinheiro）的數據，與2013年相比，2020年加州人在全州範圍內的家庭和企業用水量，已經減少了約16%。

加州 紐森 緊急狀態

上一則

美國無限藥業 感恩節大優惠

下一則

舊金山市府大樓 120萬平方呎開發權擬出售

延伸閱讀

5-11歲接種疫苗 金山籌辦「家庭友好」活動宣導

5-11歲接種疫苗 金山籌辦「家庭友好」活動宣導
加州歷史性預算盈餘 紐森：明年可望再現

加州歷史性預算盈餘 紐森：明年可望再現
加州乾旱緊急狀態 南加州各縣全列入

加州乾旱緊急狀態 南加州各縣全列入
節水成效不佳 加州進入「乾旱緊急狀態」

節水成效不佳 加州進入「乾旱緊急狀態」
加州進入「乾旱緊急狀態」紐森未發布強制節水令

加州進入「乾旱緊急狀態」紐森未發布強制節水令

熱門新聞

密爾比達環球廣場爆發槍戰，傷者被送上救護車。(影片截圖)

北加密爾比達環球廣場警匪激烈槍戰 傷者滿身是血

2021-10-15 21:45
疫情後經濟重啟，海運船隻供不應求。（取自屋崙港官方視頻截圖）

海運價飆 米粉、豆油、味精…華人常用食品漲破100%

2021-10-19 01:15
大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

2021-10-23 02:20
槍擊發生後，還有在商場工作、正在車上休息的民眾被嚇到逃下車。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 購物民眾逃竄

2021-10-15 21:26
雖然反對關閉學校的家長舉辦了多場的抗議活動，但學區委員會依然以三票贊成兩票反對，通過了關校與整併的決議。（本報檔案照片）

矽谷庫比蒂諾聯合學區 投票通過關閉明星學校

2021-10-15 23:55
密爾比達華人商場發生警匪交火，許多人都直呼不思議。（目擊者提供）

密爾比達大華商場槍戰 多車留彈孔 華人憶驚魂現場

2021-10-17 02:20

超人氣

更多 >
網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡
停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事
鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工
「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑

「完整接種」定義將改變？CDC承認：未來可能要三劑
CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」