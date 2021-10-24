旱情嚴峻…加州進入緊急狀態 州長籲節約用水

加州乾旱持續，問題嚴重。（美聯社）

加州 的乾旱問題持續，且節水的目標未能達到，州長紐森 （Gavin Newsom）宣布全加州進入緊急狀態 。

紐森授權加州的水監管機構加強監管，禁止耗水的活動，例如在公共人行道上噴灑水的事情就要停止。同時他也指示緊急服務辦公室（Office of Emergency Services），根據需要為飲用水提供資金。但他沒有發布任何全州範圍的節水的強制措施。

州長紐森宣布進入乾旱緊急狀態。（美聯社）

紐森在一份聲明中說，由於美國西部海岸可能面臨第三年的乾旱，全體加州人必須加倍努力，盡一切可能節約用水。

宣布緊急狀態令之後，即全加州範圍都包括在內，縱使已經有50個縣宣布的乾旱緊急情況。而另外八個尚未有宣布進入乾旱緊急狀態的縣，也就被迫進入了緊急狀態。這八個縣包括南加洛杉磯、聖地牙哥和灣區的舊金山。

洛杉磯水電部水資源主管佩蒂約翰（David Pettijohn）說，我們認為將能夠熬過今年，明年才是問題所在。「我們不知道明年水情會是什麼樣子。沒有人能預測天氣。」

但加州的水資源觀察者表示，如果沒有節水措施，加州正在浪費時間和水資源。「我們知道強制節水比自願參與更有效，」全球水智庫太平洋研究所的研究主任庫利（Heather Cooley）說。「這需要時間來更好地節水，而且由於今年春天要求加州人節約用水命令的延遲，現在情況比原本應該做到的程度更落後。」

州水資源控制委員發布的新數據顯示，與2020年8月相比，加州人8月在家中的用水量減少了5%，比7月份的減少量略微有所改善，但仍遠低於紐森在7月的要求——削減15%的用水量。

受災最嚴重的加州北部海岸在4月宣布了第一次乾旱緊急情況，其家庭用水量下降幅度最大——與去年8月相比下降了18.3%。而往南走，節水的量逐漸減少，舊金山灣區比去年8月節約了近10%的水。

南加州地區（包括洛杉磯、橙縣、聖地牙哥等）比7月份有所改善，當時用水量與去年大致持平。8月居民用水量比去年同期減少了約3.1%。

洛杉磯水電部水資源主管佩蒂約翰說，這些數字有點誤導，即現有的節水強制措施，包括強制性的戶外澆水限制。「看看一年中的一個月，與去年同月相比，這真的不是衡量該市努力程度的真實標準。」

目前的用水量減少，是建基於上次乾旱以來持續進行的節水措施之上。 根據水務局數據分析師皮海羅（Marielle Pinheiro）的數據，與2013年相比，2020年加州人在全州範圍內的家庭和企業用水量，已經減少了約16%。