舊金山漁人碼頭 可望開放上船買活蟹

舊金山漁人碼頭可能很快允許漁船直接販售鄧金斯蟹。 （美聯社）

即將於11月15日開始的這個蟹季，舊金山 人可能有機會直接從漁人碼頭的船上購買鄧金斯蟹。

從商業漁船上直接銷售鄧金斯蟹的提案將於周二（10月26日）提交給舊金山港口委員會，委員會將在兩周後對之進行投票 。如果該計畫獲得通過，在漁人碼頭有泊位的漁民將能夠立即開始從他們的船上銷售活的整蟹。港口的通訊主管奎薩達（Randy Quezada）認為，螃蟹銷售將重振人們對漁人碼頭的興趣。

自2017年以來，舊金山港允許在碼頭直接銷售，但只允許銷售魚類。奎薩達說，擴大該計畫到包括螃蟹，也是支持漁民的一種方式。由於火災、疫情 、以及為保護座頭鯨縮短捕魚季節等原因，當地漁業屢受衝擊，運到舊金山的鄧金斯蟹的數量也從2016年的530萬磅，相當於1千600萬元的銷售額，下降到2019年的190萬磅，價值600萬元。

舊金山螃蟹船主協會主席巴尼特（John Barnett）說，如果船上銷售得到批準，市場也可能相當有限，因為許多漁民沒有時間致力於零售，能參加的大約只會有五六艘小船。他預計價格將類似於魚市，低於Whole Foods超市或其他高端零售商。雖然有批發商和螃蟹攤位對該計畫進行了反擊，但他認為螃蟹銷售不會與他們競爭，因為船只數量少，客戶群也不同。

「他們的顧客是遊客，遊客要的是熟螃蟹，他們不買活螃蟹。漁船銷售螃蟹完全是針對當地居民的。」他說。也有漁民不相信人們會願意購買活螃蟹再將其煮熟，但巴尼特希望，一些批發商可能願意為顧客烹飪和清洗螃蟹，並收取額外費用。

漁民克里格（Nick Krieger）覺得人們沒有意識到這裡有這麽好的海產品，社區也沒有一個真正的渠道來進行宣傳。他說，「令人難以置信的是，我們花了這麽長時間才能夠向人們出售螃蟹。」