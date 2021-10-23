遭亞歷鮑德溫誤傷 灣區導演蘇扎已經出院

出生於灣區佛利蒙的電影導演蘇扎，21日在他執導的電影拍攝現場被演員亞歷鮑德溫的道具槍擊傷。（電視新聞截圖）

影星亞歷鮑德溫 （Alec Baldwin）21日在拍攝電影 時以道具槍誤殺攝影導演 哈欽斯（Halyna Hutchins），同時槍傷導演兼編劇蘇扎（Joel Souza），消息一出震驚全球。

亞歷鮑德溫2020年曾向媒體表示，將與來自灣區的蘇扎合作拍攝西部片「Rust」，他說，他和蘇扎希望這部電影能和克林伊斯威特（Clint Eastwood）的經典作品「殺無赦」（Unforgiven）一樣，充滿黑暗和殘酷的現實。

然而，在電影於新墨西哥州的拍攝現案發生悲劇之後，亞歷鮑德溫和蘇扎的合作不知是否還能繼續。

48歲的蘇扎中槍後被送往聖他菲（Santa Fe）的基督聖文森地區醫療中心（Christus St. Vincent Regional Medical Center）急救，當日晚上已出院，院方表示他可以完全康復。

同劇演員之一法蘭西斯費雪（Frances Fisher）22日上午在推特上表示，蘇扎回覆她關於他受重傷的報導，說他已經出院。

意外發生後，「Rust」電影製作公司稱，拍攝現場已被關閉，拍攝工作也將無限期延後。

亞歷鮑德溫本月稍早精神奕奕地到電影拍攝現場報到，他同時也是這部電影的製片人，並協助蘇扎發展劇本。他對「好萊塢報導」雜誌（Hollywood Reporter）表示，很高興可以再次和蘇扎合作。亞歷鮑德溫是2019年警匪片「邪惡的皇冠」（Crown Vic）的製片人，蘇扎是導演。

網路電影資料庫（IMDB）網頁顯示，蘇扎出生於灣區佛利蒙。紐約時報（New York Times）報導，蘇扎過去十年擔任過六部低製作成本獨立電影的編劇或導演，包括「邪惡的皇冠」。

在2019年5月一次關於「邪惡的皇冠」的採訪中，蘇扎詳細談到他與這部電影的攝影指導史丹頓（Thomas Scott Stanton）如何密切合作，以便在演員即興發揮時隨時做出調整。

蘇扎說：「我幾乎對每一個部分都做了分鏡，我很沉迷做這件事。我們兩人經常不照計畫出牌，想到什麼就做什麼。」

亞歷鮑德溫2020年7月宣布與蘇扎合作「Rust」時表示，他很喜歡蘇扎寫的劇本。他說：「我愛他的作品。『愛』聽起來可能很陳腔濫調，但我真的很愛他寫的東西。」