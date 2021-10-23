大氣河將至 發出暴洪警報 PG&E：可能大規模停電

大氣河周末將抵達灣區，北灣降雨可能高達9吋。（Getty Images）

由於大氣河風暴 （Atmospheric river）本周末將抵灣區 ，國家氣象局22日對部分地區發布了山洪暴發（flash flood watch）預警。

屬於等級最高的第五級風暴大氣河將於23日晚上抵達灣區，預計24日的雨勢最強，會為灣區帶來兩年以來最大的雨量。聖地牙哥加大西部天氣與極端水災中心（Center for Western Weather and Water Extremes）主任拉爾夫（Marty Ralph）說：「灣區將處於這場風暴的中心。」

氣象局表示，這場大氣河風暴將從23日晚上持續到25日上午，將為北灣帶來高達9吋的雨量，為聖他克魯茲 山區帶來5吋雨量，為灣區各地帶來1到3吋不等的雨量。

拉爾夫的調查發現，舊金山上一次在24小時內降雨超過2吋是在32個月前，即2019年2月13日，而灣區上一次於10月下旬出現這麼大規模的風暴是在11年前。

氣象學家諾爾（ Jan Null）說：「這是一場真正的冬季風暴，會出現強風和大雨，道路會變得濕滑，部分十字路口會被大水淹沒，也可能停電。」

預測灣區24日會出現平均時速35哩的強風，部分地區將高達60哩，可能造成樹木和電線桿傾倒。太平洋瓦電（PG&E）警告，可能出現大規模停電。

太平洋瓦電發言人康特雷拉斯（Deanna Contreras）表示，他們已經在整個加州安排了350個員工待命，某些地區的員工人數更是正常的三倍。她說：「本周末有空的所有員工都必須工作，幾乎所有人都已就位。」

由於加州的乾旱已持續兩年，緊急救難人員認為，河川本周末不會因豪雨暴漲造成淹水，但被野火焚燒過的聖他克魯茲山區、蘇諾瑪縣、納巴縣、大索爾（Big Sur）、南灣密爾比達（Milpitas ）到吉爾洛（Gilroy）的狄亞布洛山脈（Diablo Range）可能發生土石流，氣象局的山洪暴發預警也包括了這些地區。

聖他克魯茲縣官員表示，他們正在考慮是否要求2020年8月「CZU閃電複合山火」（CZU Lightning Complex Fire）災區的200戶人家準備撤離。聖他克魯茲縣助理行政官員柯本（Nicole Coburn）說：「我們正在確認是否有需要進行小範圍的撤離。」

氣象局預測，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）本周末可降下2到3呎的新雪，並已對從沙斯達山（Mount Shasta）、太浩湖（Lake Tahoe）到塞拉山南部的地區發布了冬季天氣預警。