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最新預測：灣區海沃斷層若地震 恐毀百萬房屋

編譯組／灣區22日電
1868年海沃斷層地震，造成阿拉米達縣法院建築物坍塌。左上圖為地震前法院建築物。(圖取自美國地質調查所官網)
1868年海沃斷層地震，造成阿拉米達縣法院建築物坍塌。左上圖為地震前法院建築物。(圖取自美國地質調查所官網)

根據美國地質調查所(U.S. Geological Survey)完成的預測地震情景報告，灣區下一次大地震將迫使多達145萬人流離失所、50萬人失去工作，並讓加州經濟生產力減少4.2%。這項新報告本周出爐，聯邦科學家詳細介紹了他們所謂的理論上7.0級地震發生後，可能對海沃斷層所造成的社會蕭條影響。

這些發現是在一系列美國地質調查所報告模擬地震後的研究，並指出該地區普遍缺乏準備。科學家以海沃斷層為基礎進行地震破壞分析，他們認為，海沃斷層發生大型地震無可避免。這是全國有最多活躍斷層的地區，使得準備工作變得更加重要。

兩項因素結合導致海沃斷層非常危險。首先，是因它位在灣區城市中心位置，是城市化程度最高的地震斷層。其次，海沃斷層地震前一次發生在150多年前，美國地質調查所科學家發現，過去1900年海沃斷層發生了12次地震，最近6次地震的平均間隔約為150年。2018年是1868年地震的150周年，科學家們相信，海沃斷層已達隨時可能發生強烈破壞性地震的程度。

1868年10月21日，舊金山灣區發生6.8級地震。海沃斷層地震是加州史上最具破壞性的地震之一。1868年地震時，阿拉米達縣只有2萬4000名居民，目前有超過240萬人，並沿著斷層建造數百間房屋與其他建築結構、公共交通道路、高速公路。還有重要區域性管道與輸電線路穿越斷層。海沃斷層地震若發生，持續滑動與餘震可能延續數月，進一步破壞橫跨斷層的建築物與基礎設施。

美國地質調查局所做的地震概要，假設卻也可能是以屋崙為中心，將引起許多震動與地面不穩定，並可能發生火災，以至於超過100萬間住宅單位遭到破壞。最嚴重的住房影響將會在阿拉米達縣與西康曲柯士達縣，灣區其他地區較老舊、易受地震影響的脆弱建築物也將遭殃。其中包括馬連縣諾瓦度(Novato)、蘇拉諾縣委利賀(Vallejo)周邊地區。

地震也將摧毀灣區許多商業區，預估有7-8%職場受影響、24萬名員工被干擾。供應鏈問題、交通中斷與勞力短缺，將更加推高失業率，導致地震發生頭一年，失去近50萬個工作。其中又以阿拉米達縣與康曲柯士達兩縣首當其衝、失去約15%工作。全加州受到經濟骨牌效應打擊，地震後的前6個月，經濟產值預計將下降442億元或約減少4.2%。

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