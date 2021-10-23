醫師解惑：疫苗加強針可「混打」劑量有不同

打加強針時，可以選擇與之前打的不同品牌的疫苗，俗稱「混搭」。圖為舊金山華埠衛生局的白幹榮醫師。（視頻截圖）

舊金山新冠疫苗 的接種率已經突破八成，許多人已經符合資格打「加強針」（booster）。不同的藥廠品牌的疫苗，都可以作為加強針的選項，即選擇與自己之前接種品牌不同的疫苗，俗稱「混搭疫苗」（mix and match）、「溝針」等。

雖然可以混搭打加強針，但是劑量、等候打針時間上都有所不同。舊金山的華埠公共衛生局執行局長白幹榮（Sunny Pak）醫師特別給出詳細解釋。

所謂的加強針，就是之前已經完成了兩針莫德納 （Moderna）、輝瑞 （Pfizer）或者是一針的嬌生（J&J）的疫苗接種，在等候一定時間之後，就可以再打一針補強針。目前的規定是以下人士可以打：65歲以上人士；18至64歲，具有健康風險的高危人群，或者是18歲至64歲，因為工作、居住環境可能會經常接觸新冠病毒的人群。

白醫師表示，對於疫苗監管和使用，美國官方有多個步驟層層審核，像是聯邦食品藥品監管局（FDA）、聯邦疾控中心（CDC），以及各地州、縣市政府的衛生部門，都會參與其中。目前上述三個廠牌的疫苗的加強針，都已經獲得了初步建議使用的許可。

「混搭」打針的做法也已經獲得了醫學界的認可。白醫師說，之前打了輝瑞，莫德納的話、加強針想打原本的品牌，那麼是可以的，只要完全接種後半年以上就可以打。唯一不同的是，莫德納的第三針只需要打一半的劑量。如果前面打的是莫德納，想打輝瑞，或者是前面打了輝瑞，第三針想打莫德納，也是可以的。等待時間也是半年以上即可。

嬌生疫苗 等待時間較短

如果是打了嬌生疫苗的，想要打嬌生、莫德納、輝瑞的疫苗作為加強針，那麼只需要等兩個月時間即可。

另外一種混搭，指的是「外國疫苗」和上述三個廠牌的疫苗混搭，目前尚未有明確的指引。如果是此前打了阿斯利康（AstraZeneca），想要來打第三針，就需要和自己的家庭醫師、健康顧問諮詢。

白醫師也特別強調第三針的副作用。他說可以想像第三針的副作用也可能會比較強烈。常見的副作用包括流感的症狀，像是輕微發燒，很累，頭痛，關節痛，淋巴腫大，嘔吐等。有報告也指出，第三針打莫德納的話，腋窩處淋巴腺會腫大。

疫情好轉 萬聖節可以派糖

此外，萬聖節就在下周末。今年疫情好轉，市府衛生局也發出指引表示，今年可以舉行派糖（trick-or-treat）的活動，但是同樣也要嚴格遵守防疫指引。去年因為疫情則沒有相關的活動。

衛生局亞太裔事務經理吳毅表示，衛生局呼籲民眾盡量多去室外活動，活動前後多洗手，人群眾多的時候，尤其是有兒童在的情況下，就要限制人數，因為派糖活動都是小朋友為主。同時民眾也要密切監測自己和家人、小朋友的健康情況。

至於萬聖節期間很多的打扮都會有面罩，吳毅強調這些面罩不可以替代傳統的口罩，建議戴好了醫用口罩之後再戴上萬聖節的面罩。