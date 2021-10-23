罷免金山地檢長博徹思捲土重來 提交8萬簽名

罷免一方將簽字文件提交給選務處。（讀者提供）

罷免舊金山 地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）的競選運動，正式向舊金山選務處提交選民簽名。簽名總數高達8萬，目前正在等待選務處審核。

10月22日周五下午，罷免一方將多個選民簽字請願罷免的文件提交給選務處，選務處預計要在一個月內完成簽字審核，確定這些簽字是否有效。也就是最終的簽字數量，以及有效簽字的比例，都有待選務處查核。罷免選舉的簽字數量門檻是5萬1000多。

如果確認簽字有效之後，那麼選務處將會決定選舉日期，日期需要定在確認有效之後的120天（4個月）內，也就是可能會在明年4月左右舉行地檢長的罷免選舉。

這已經是舊金山第二個罷免博徹思的運動。此前一個由共和黨 人領導的罷免運動，最終因為簽名人數不足而失敗。消息來源顯示，這一次的罷免簽字徵集到了8萬3487個簽字。選務處會抽樣篩查這些簽字的有效性。因為超出門檻3萬多，所以外界預計這一次的罷免運動將能夠登上選票。

而就在前一天，博徹思則啟動了反對罷免的運動，他在舊金山田德隆的一棟工會大樓內，與支持者一起反對罷免。反對罷免的發言人愛德華斯（Julie Edwards）在接受紀事報訪問時表示，這個罷免競選就是保守派政治勢力的「奪權」（power-grab），認為罷免選舉是想要撤銷（undo）舊金山選民的選舉結果。

博徹思在2019年當選舊金山地檢長，上任之後爭議不斷，他也被視為進步革新派的代表。如果他被罷免，市長布里德（London Breed）將會委任下一任地方檢察長，直到下一次選舉。